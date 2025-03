Noa Lang loopt direct na kansloze nederlaag tegen Ajax naar tegenstander voor shirtruil

Noa Lang heeft na afloop van de nederlaag tegen Ajax (2-0) direct een shirtje uitgewisseld. De aanvaller van PSV zocht na de verloren kraker in de Eredivisie naar Brian Brobbey, die Lang zijn Ajax-shirt gaf.

Ajax zette zondag een gigantische stap richting de 37ste landstitel in de clubhistorie. De ploeg van trainer Francesco Farioli rekende in de topper tegen PSV af met de grootste concurrent. De doelpunten kwamen op naam van Davy Klaassen en Bertrand Traoré: 0-2.

Lang was allerminst zichtbaar in het duel met de Amsterdammers. Na afloop was de camera van ESPN op hem gericht, precies toen hij naar Brobbey toeliep. Hij wisselde op het veld van shirt met de spits van Ajax. Het is overigens bekend dat het duo ook buiten het veld een goede band heeft.