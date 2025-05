Noa Lang lacht na misstap Ajax tegen FC Groningen: 'Had ik al verwacht'

PSV is zondag bij winst op Sparta Rotterdam kampioen van Nederland. Ajax had lange tijd de beste papieren, maar vanwege een dramatische reeks hebben de Amsterdammers het niet langer in eigen hand. Er is na afloop veel vreugde bij PSV, ook bij Noa Lang.

Op het X-account van PSV krijgt Lang de vraag om de bijzondere avond te beschrijven. ''Had ik al verwacht'', verwijst de vleugelaanvaller enigszins cynisch naar de misstap van Ajax in Groningen.

''Maar we zijn er nog niet, dus...'', waakt Lang tegelijkertijd voor te veel optimisme in PSV-kringen.

De buitenspeler van PSV blikt alvast vooruit op de kampioenswedstrijd van zondag in Rotterdam. ''We moeten winnen. We hebben het in eigen hand, dus dat is wel mooi. Maar we zijn er nog niet. Nog één keer alles geven.''

PSV had woensdag weinig te duchten van Heracles Almelo en zegevierde met 4-1. Malik Tillman en Ismael Saibari scoorden allebei twee keer in het Philips Stadion.

Ajax leek ondertussen op weg naar een 1-2 overwinningen in Groningen. Tot de 99ste minuut aanbrak en Thijmen Blokzijl na een indraaiende vrije trap de gelijkmaker binnentikte en Ajax een enorme kater bezorgde.

Het komt in de Eredivisie dus aan op de laatste speeldag. PSV begint met een punt voorsprong op Ajax aan het kampioensduel met Sparta. De Amsterdammers sluiten af tegen FC Twente.