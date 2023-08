Noa Lang laat zich van allermooiste kant zien en wint het internet voor zich

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 07:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:52

Noa Lang heeft enkele G-voetballers de avond van hun leven bezorgd. De aanvaller van PSV, matchwinner in de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1), nam na afloop in De Kuip alle tijd om de kinderen in het zonnetje te zetten. De G-voetballers liepen voorafgaand aan het duel mee het veld op en mochten na afloop met de Oranje-international op de foto. Ook kregen zij de schaal overhandigd van Lang.

Voor Lang betekende de Johan Cruijff Schaal zijn terugkeer bij Feyenoord. De buitenspeler doorliep de jeugdopleiding in Rotterdam en stapte vervolgens over naar Ajax, wat hem niet in dank werd afgenomen. Hij werd vanaf de eerste minuut uitgefloten, maar haalde zijn gram door in de slotfase voor de enige treffer te tekenen. Na de wedstrijd liet hij een nog mooiere versie van zichzelf zien.

Noa Lang maakt de avond van deze jongetjes compleet ???? pic.twitter.com/jto2OiJMCJ — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2023

Op beelden van ESPN is te zien hoe hij de schaal overhandigd aan de G-voetballers, die zich helemaal uitleven. Zij vieren het feest met de 3.000 meegereisde fans uit Eindhoven en laten zich fotograferen met de schaal door de hoofdpersoon zelf. Ook krijgen ze de medaille overhandigd van Lang. De aanvaller gaf zijn avond daarmee net een beetje extra glans.

De actie van Lang kan op veel waardering rekenen op sociale media. "Alleen maar respect voor Noa", reageert iemand onder de tweet van ESPN. Een ander: "Snap al die haat naar deze jongen niet." Weer een ander: "Lang ontpopt zich razendsnel tot publiekslieveling." Mensen spreken massaal van een 'prachtig beeld'. "Als mens en als voetballer is Noa Lang een verschil in persoonlijkheid, zo zie je maar. Dit kun je niet anders dan waarderen en steunen."