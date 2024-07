Noa Lang laat zich uitlokken door Valencia-spits en komt weg zonder kaart

Noa Lang laat zich tijdens vriendschappelijk duel PSV - Valencia uitlokken en komt weg zonder kaart

Noa Lang heeft zich zaterdagavond laten uitlokken door Hugo Duro. De spits van Valencia deelde de vleugelspeler van PSV een schopje uit, waarop Lang gepikeerd reageerde en met zijn hoofd tegen dat van Duro ging staan.

Lang en Duro vochten een duel uit op het middenveld. De Spaanse aanvaller claimde dat Lang hands had gemaakt, maar daar wilde arbiter Marc Nagtegaal niets van weten. Duro zette de achtervolging in op Lang en deelde hem een schopje uit.

Nagtegaal had de gele kaart al in zijn hand, maar voordat de arbiter deze kon tonen aan de Valencia-spits, had Lang zich al bij de Duro gemeld. De hoofden van Duro en Lang kwamen in aanraking en na dat moment voelde Duro aan zijn gezicht.

PSV-trainer Peter Bosz maande Lang direct tot kalmte. Het moment tussen Lang en Duro leverde een opstootje op tussen spelers van beide teams, al wist Nagtegaal de controle snel te herstellen. Lang kreeg overigens geen gele kaart voor het hele gebeuren.

Halverwege geeft het scorebord een 2-1 voorsprong voor PSV aan. Ismael Saibari maakte twee treffers voor de Eindhovenaren, tussendoor tekende Sergi Canós voor de gelijkmaker in het vriendschappelijke treffen.

