Noa Lang krijgt persoonlijke brief per post: ‘Ik schaam me diep’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 18:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:18

Noa Lang heeft een persoonlijke brief ontvangen van een ontevreden 'fan' van PSV. De persoon in kwestie vraagt zich op cynische wijze af of Lang wielrenner Mathieu van der Poel kent. "Wat een wielrenner is dat hè. Wat een karakter. Dat heb jij niet hè, karakter. Van der Poel is een nette jongen. Net haar, mooi gebit, geen tattoos in zijn nek en geen grote bek zoals jij. Neem een voorbeeld aan hem."

De brief die Noa Lang heeft ontvangen.

Daarmee houdt het nog niet op voor Lang. "Ben je al wakker Noa of lig je nog op je bed te stinken?", valt verder te lezen in de 'brief'. "Ik schaam me diep dat jij bij mijn club speelt. Maar het is maar een paar maandjes. Dan krijg je ruzie en zet Bosz je uit de selectie, want jij hebt niet wat Van der Poel heeft: karakter en ballen. Sukkel." Lang deelt de brief op Instagram met de tekst: 'Jij ook veel succes dit seizoen, Samen naar #25", begeleid door een hartje en een kampioensbeker.