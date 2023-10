Noa Lang komt via Instagram met reactie op vervelend nieuws

Donderdag, 19 oktober 2023 om 13:43 • Wessel Antes • Laatste update: 13:57

Noa Lang werkt hard aan zijn herstel in de sportschool van PSV, zo laat hij zijn volgers op Instagram weten middels een foto. Woensdagavond laat kwam clubwatcher Marco Timmer van Voetbal International met het nieuws dat de kans groot is dat Lang zaterdagavond nog afwezig zal zijn bij PSV, wanneer de Eindhovenaren het opnemen tegen Fortuna Sittard.

Screenshot van de story die Lang deelt op Instagram.

Volgens Timmer is het ook nog maar ‘zeer de vraag’ of Lang wel in actie kan komen tegen RC Lens en Ajax. Volgens bronnen van het Eindhovens Dagblad lijkt het uitgesloten dat PSV in die wedstrijden kan beschikken over de nummer 7. De vleugelspeler heeft ‘zeer waarschijnlijk’ nog wat langer nodig om fit te worden, zo klinkt het. Lang heeft dit seizoen al twee keer eerder last van zijn hamstring gehad, maar laat aan zijn volgers zien dat hij alweer hard werkt aan een spoedig herstel.