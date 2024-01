Noa Lang keert terug in basis PSV maar staat niet in de aanval

De opstelling van PSV voor het duel met Almere City is bekend. Peter Bosz voert ten opzichte van het verloren bekerduel met Feyenoord (1-0) twee wijzigingen door. Walter Benítez neemt de plek van Joël Drommel in, terwijl Malik Tillman wordt vervangen door Noa Lang. De van origine aanvaller begint dus op het middenveld. Het duel in het Philips Stadion begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Doelman Benítez heeft vier verdedigers voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Jerdy Schouten staat in een controlerende rol voor de defensie en vormt het middenveld met Guus Til en Lang. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).

PSV heeft afgelopen week voor het eerst dit seizoen op nationaal niveau een paar klappen ontvangen. Nadat bij FC Utrecht een zegerecord uitbleef (1-1) ging het afgelopen woensdag mis tegen Feyenoord, dat in de eigen Kuip met 1-0 te sterk was. Na de wedstrijd werd duidelijk dat Tillman lichte klachten had en dat hij er niet bij zou zijn tegen Almere. Ook Joey Veerman (kuit), Armel Bella-Kotchap (schouder) en Ismael Saibari (Afrika Cup) ontbreken nog.

PSV en Almere hebben het in de historie slechts tweemaal tegen elkaar opgenomen. Beide keren won PSV in Flevoland en zaterdag mag de koploper het voor het eerst in eigen huis opnemen tegen de ploeg van Alex Pastoor. PSV is, inclusief vorig seizoen, nu al 34 Eredivisie-duels op rij ongeslagen. Als PSV niet verliest evenaart het het clubrecord uit 1987-1988, toen het 35 duels op rij niet verloor. Als PSV wint, doet het dat voor de 1400ste keer in de Eredivisie-historie.

Almere weet dat het bepaald niet als favoriet afreist naar het Philips Stadion, al kent het een uitstekende periode in de Eredivisie met zeven punten uit zijn laatste drie duels. Afgelopen woensdag overtuigde Almere echter allerminst tegen Fortuna Sittard (0-0). De club staat voor de start van deze speelronde dertiende met zes punten meer dan nummer zestien RKC Waalwijk.

Eerder dit seizoen won PSV kinderlijk eenvoudig met 0-4 in het Yanmar Stadion, dankzij treffers van Til, Lozano, Veerman en Ricardo Pepi. Pastoor heeft echter vertrouwen in een goede afloop. "We spelen om te winnen", vertelde hij bij Omroep Flevoland. "Wie de tegenstander ook is, als je niet in een resultaat gelooft, dan kun je je ook de buskosten besparen." Pastoor kan niet beschikken over de geblesseerde Christopher Mamengi.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Til, Schouten, Lang; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Opstelling Almere City: n.n.b.

