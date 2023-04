Noa Lang is voor het eerst vader en openbaart zeer bijzondere naam voor baby

Donderdag, 27 april 2023 om 19:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:19

Noa Lang is dinsdag voor de eerste keer vader geworden, zo blijkt uit een post op Instagram. Blossom de Weerd, de vriendin van de 23-jarige vleugelaanvaller van Club Brugge, is namelijk bevallen van een zoon met de naam Navy Livai. Opmerkelijk is dat de naam Navy slechts elf keer voorkomt als naam voor een jongetje in de Voornamenbank. De dolgelukkige Lang rept via de sociale media over 'de grootste zegening'.

"Woorden kunnen niet omschrijven hoe ik me nu voel... Ik ben zo ontzettend gelukkig en dankbaar dat God ons heeft gezegend met jouw aanwezigheid. Vader van jou worden is het belangrijkste wat ik heb bereikt in mijn leven en ik ben klaar om alle verantwoordelijkheid te dragen om je op te voeden tot een man. Wees gewoon jezelf jongen, en maak een impact op deze aarde", zo valt te lezen op Instagram.

Lang wordt in de comments bedolven onder de felicitaties. Onder meer Nathan Aké, Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst, Leroy Fer en Jeffrey Bruma leven mee met de buitenspeler, die normaal gesproken zondag weer in actie komt voor Club Brugge. De Belgische grootmacht begint die dag tegen Racing Genk aan de kampioensronde in de Jupiler Pro League.