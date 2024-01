‘Noa Lang is het levende bewijs dat bijna iedereen er helemaal naast zit’

Peter Bosz snapt niet waarom er vaak kritisch wordt gesproken over Noa Lang. De trainer van PSV vindt de vleugelaanvaller, die wederom een hamstringblessure heeft opgelopen, juist een echte teamspeler en iemand die heel belangrijk is voor zijn ploeggenoten in Eindhoven.

"Wij Nederlanders, en daartoe hoor ik ook, hebben snel een oordeel", geeft Bosz grif toe in een uitgebreid interview met Helden Magazine. "Nou, Noa is het levende bewijs dat bijna iedereen er helemaal naast zit. Hij heeft een bepaald imago, maar is een van de grootste teamspelers die ik heb meegemaakt."

"Noa zorgt dat het elftal bij elkaar blijft, is heel sociaal", aldus de tevreden PSV-coach, die direct een voorbeeld geeft. "Bij de laatste training voor kerst kwam hij op De Herdgang en had hij voor iedereen – niet alleen voor de staf en de spelers, maar bijvoorbeeld ook voor de mensen in de keuken – een fles wijn meegenomen. Hoefde hij niet te doen, had niemand om gevraagd, maar hij deed dat wel."

Bosz heeft nog een voorbeeld in petto. "Malik Tillman is een van de nieuwe jongens, hij kwam over van Bayern München. Ik heb nog nooit zo’n verlegen, timide speler meegemaakt, hij durfde me nauwelijks aan te kijken als ik hem sprak."

"Na een maand of twee ging ik met hem zitten en vroeg of hij het naar zijn zin had", vervolgt de coach van de Eindhovense koploper zijn relaas. "Of hij al een beetje ingeburgerd was bij PSV."

"‘Ja,’ zei hij, ‘Noa heeft me bij hem thuis uitgenodigd, hij had ook zijn kapper gevraagd en nog wat vrienden om me echt het gevoel te geven dat ik erbij hoor.’ Dat is toch geweldig? Noa denkt altijd in het belang van het team", aldus de complimenteuze Bosz.

Blessure

Bosz kan voorlopig niet beschikken over Lang. Maandag werd duidelijk dat de vleugelaanvaller opnieuw een hamstringblessure heeft opgelopen en voor een langere periode afwezig is. Lang mist sowieso de topper tegen Ajax van aanstaande zaterdag, terwijl ook het tweeluik met Borussia Dortmund (20 februari en 13 maart) in de achtste finale van de Champions League op de tocht staat.

