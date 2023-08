‘Noa Lang is een goede voetballer, maar een irritant ventje’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 13:05

Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters maakte deze zomer een reis door Europa voor de VZ Zomertour. Hij stopte ook in België, waar hij met mensen op straat sprak over de ‘verloren’ Gouden Generatie van het Belgische elftal, de kans op succes voor Belgische ploegen in de Champions League én het vertrek van Noa Lang uit de Jupiler Pro League. “Het is een goede voetballer, maar een irritant ventje.”