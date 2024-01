‘Noa Lang is een exceptionele speler, maar PSV moet nu afspraken maken’

Wim Kieft vindt de reacties van Sergiño Dest en Noa Lang na afloop van het verloren bekerduel met Feyenoord ongepast, zo laat hij weten in zijn column in De Telegraaf. Direct na het laatste fluitsignaal snelde het PSV-duo richting de telefoon om onvrede te uiten over de arbitrage met een Instagram Story. Onbegrijpelijk, vindt Kieft.

Na een niet gegeven penalty afgelopen woensdag was Lang witheet. Een overtreding van Mats Wieffer in het strafschopgebied werd niet bestraft door arbiter Dennis Higler, terwijl ook videoscheidsrechter Clay Ruperti niet ingreep.

Uiteindelijk kon PSV de 1-0 achterstand, mede door de niet verkregen penalty en rode kaart voor Wieffer, niet meer rechttrekken. Het controversiële moment leidde tot veel frustratie bij zowel Lang als Dest, die online hun onvrede uitten over de ‘schandalige VAR’.

“Prima als je kort na een wedstrijd wat zegt over een penalty of ander wedstrijdmoment”, stelt Kieft in zijn column. “Maar van profspelers en -trainers verwacht je dat ze met tegenslag kunnen omgaan. Niet dat ze later op social media-kanalen het vuurtje nog eens flink opstoken.”

“Noa Lang en Sergiño Dest deden mee aan die poppenkast, maar laten ze Instagram lekker reserveren voor wat familiekiekjes. Clubs, in dit geval PSV, moeten gewoon met spelers afspreken dat die accounts er niet zijn om hun frustraties over wedstrijden, scheidsrechters of tegenstanders te botvieren. Het doet het ongetwijfeld goed bij een deel van de fanatieke achterban, maar het straalt voornamelijk negatief af op de club.”

Over de voetballende kwaliteiten van Lang is Kieft overigens louter positief. “De enige die het verschil kon maken was invaller Noa Lang. Hij was degene die bij het penaltymoment was betrokken na een geweldige actie, die hij op eigen helft inzette. Buiten Eindhoven lijkt Lang niet zo geliefd, terwijl het helemaal niet zo’n vervelend kereltje is.”

“Hij is wel een exceptioneel talent, eentje van de buitencategorie waarvan de klasse afdruipt”, besluit Kieft. “Laat iedereen hem koesteren zolang hij op de Nederlandse velden rondloopt, want hij is veel beter dan iemand als Hirving Lozano die het vooral van zijn opportunisme moet hebben.”

