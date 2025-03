Noa Lang: 'Ik hou er niet zo van om daar over te praten, maar Ivan Perisic...'

Noa Lang doet er alles aan om een nog betere voetballer te worden. De flamboyante vleugelaanvaller krijgt daarbij hulp van PSV-ploeggenoot Ivan Perisic, iemand die de ambitieuze Lang heel hoog heeft zitten.

''Ik hou er niet zo van om daar over te praten'', zo opent Lang in een onderhoud met Voetbal International. ''Maar ik ben me er nu in elk geval wél van bewust wat je allemaal nodig hebt en moet doen om de top te halen.''

Lang leefde naar eigen zeggen niet altijd als een op en top prof in zijn beginjaren als voetballer. ''Ik denk dat ik altijd puur op mijn talent heb gevoetbald. Terwijl Ivan er juist altijd heel veel voor heeft gedaan. Hij praat veel met mij, Ivan helpt me veel en hij gelooft heel erg in mij.''

''Dus als iemand als Perisic vindt dat je de absolute top kunt halen, dan moet je dat denk ik wel aannemen. Ja, het is misschien wel een eye-opener voor de komende jaren. Het is nooit te laat om je te ontwikkelen'', aldus de nu 25-jarige én strijdbare Lang.

''Maar nogmaals, ik hou er niet van erover te praten. Ik wil er gewoon liever rustig in stilte aan werken'', concludeert de vleugelaanvaller van PSV enkele dagen voor de topper tegen koploper Ajax.

Lang wil nog wél iets kwijt over zijn toekomst. Zijn contract bij PSV loopt nog ruim drie jaar door, maar dat wil niet zeggen dat hij tot medio 2028 in Eindhoven voetbalt. ''In mijn hoofd is het geen vraagteken meer wat ik na dit seizoen wil doen.''

''Gaan jullie er maar lekker over speculeren. Voor mij staan de dingen vast en jullie merken het dan vanzelf. Ik moet nu vooral fit blijven en de laatste twee maanden de Noa zijn die ik kan zijn. Dan gaan we het allemaal wel zien'', zo besluit de aanvaller van PSV en Oranje.