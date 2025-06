Noa Lang geniet nóg meer buitenlandse interesse: zaakwaarnemer krijgt richtprijs mee van PSV

Noa Lang is een hot topic binnen PSV. De vleugelaanvaller wordt begeerd door diverse clubs uit het buitenland. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zijn er naast Napoli en Olympique Marseille nog meer clubs die zich bezig houden met de excentrieke vleugelaanvaller.

"Al veel beweging rond Noa Lang, melden goed ingevoerde bronnen", schrijft de clubwatcher vrijdag op X. "Olympique Marseille, Napoli, maar nog meer clubs willen en informeren."

"Lang kan waarschijnlijk kiezen", vervolgt Elfrink over de speler die afgelopen winter al dicht bij een stap naar landskampioen Napoli was. "De PSV'er is nu bij Oranje, daarna hoeft verkoop geen eeuwen te duren."

Elfrink lijkt daarmee dus te hinten op een snel vertrek van Lang uit Eindhoven, waar hij zich met PSV twee keer achter elkaar tot kampioen kroonde. De 25-jarige aanvaller ligt nog tot medio 2028 vast in het Philips Stadion en gaat dus flink geld opleveren.

PSV is bereid mee te werken aan een transfer, maar wel als er een serieus bod op tafel wordt gelegd. Volgens de clubwatcher heeft de zaakwaarnemer van Lang dan ook een richtprijs meegekregen van PSV.

Die bedraagt ongeveer dertig miljoen euro, weet Elfrink. Mocht Lang dat inderdaad opleveren, gaat hij voor evenveel weg als Donyell Malen (naar Borussia Dortmund) en Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur).

De voormalig aanvaller van onder andere Ajax en Club Brugge zou zelf een stap naar het buitenland wel zien zitten. Hoewel hij af en toe worstelde met zijn fitheid, wist hij in 44 duels 14 treffers te noteren en was hij 12 keer de aangever.