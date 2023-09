Noa Lang gaf PSV opvallend transferadvies: â€˜Ja, dat heb ik gezegd, oprechtâ€™

Noa Lang gaf PSV opvallend transferadvies: ‘Ja, dat heb ik gezegd, oprecht’

Zaterdag, 16 september 2023 om 22:50 • Lars Capiau

Noa Lang heeft de clubleiding van PSV geadviseerd om een buitenspeler aan te trekken, zo gaf de vleugelaanvaller na afloop van het met 4-0 gewonnen duel met NEC Nijmegen aan voor de camera's van ESPN. Ook ging hij even kort in op zijn hamstringblessure, die hem dwong de wedstrijd voortijdig te verlaten.

"Ik denk dat het een beetje een domme tackle was", antwoordt Lang op de vraag van presentator Milan van Dongen op hoe serieus de kwetsuur is. Bart van Rooij haalde namens NEC de PSV'er onderuit. "Ik was er al langs en toen kreeg ik een beetje last bij mijn hamstring. Het was wel een smet, ik ben wel een beetje geïrriteerd", geeft de aanvaller toe. "We gaan kijken hoe het gaat morgen. Ik ga er alles aan doen om Arsenal-uit te halen."

Van Dongen oppert vervolgens dat de komst van Lozano betekent dat Lang moet gaan strijden voor zijn plekje. "Het is alleen maar leuk, het houdt elkaar scherp, alleen maar goed als je elkaar naar the next level brengt. We zijn allemaal verschillende spelers en dat heb je denk ik ook nodig als je kampioen wilt worden. Je merkt wel dat er met Lozano iemand binnenkomt die hier een grote meneer is geweest. Toen ik hem welkom heette zei ik ook: welcome, but this is your club", grapt Lang.

"Het hoort erbij", reageert Lang op de eventuele strijd die los gaat barsten op de flanken bij de Eindhovenaren. "Het betekent dat je elke week moet presteren. Ik kan je ook vertellen dat mij binnen de club werd gevraagd welke posities erbij moesten komen. Toen zei ik: buitenspeler. Ja, dat heb ik gezegd, oprecht. We hebben gewoon op elke positie dubbele bezetting nodig, hoe meer kwaliteit hoe beter dat is voor het team. Uiteindelijk wil ik gewoon kampioen worden", besluit Lang.