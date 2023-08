Noa Lang en Yorbe Vertessen leiden PSV naar overwinning tegen FC Utrecht

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 18:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:43

PSV is uitstekend begonnen aan zijn seizoen in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz won zaterdag in eigen huis met 2-0 van FC Utrecht. Noa Lang hielp de Eindhovenaren met een schitterend schot in de kruising vlak voor rust over een dood punt heen, waarna Yorbe Vertessen de score diep in de tweede helft verdubbelde. PSV heeft nu de eerste drie officiële duels van het seizoen gewonnen en speelt dinsdag de return in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz.

PSV trad aan in dezelfde formatie als midweeks in het Philips Stadion tegen Sturm Graz (4-1 winst). Isaac Babadi begon dus opnieuw op de nummer 10-positie. De van Bayern München gehuurde Malik Tillman, een concurrent voor Babadi, bleef bij zijn eerste duel op de bank van PSV. Bij Utrecht kreeg Anastasios Douvikas, de gedeeld Eredivisie-topscorer van vorig seizoen, vanaf de zijkant ondersteuning van Taylor Booth en Mats Seuntjens.

PSV werd binnen enkele minuten zeer gevaarlijk. Patrick van Aanholt haalde de achterlijn en zette laag voor op Babadi. De nummer 10 van PSV kon de bal controleren, maar schoot van dichtbij op doelman Vasilios Barkas. In de nastoot bracht Johan Bakayoko de bal tot bij Joey Veerman, die van zestien meter in een blok schoot. PSV leek heer en meester, maar gaf in de counter een levensgrote kans weg aan FC Utrecht. Ramalho liet zich in de 21ste minuut kinderlijk van de bal lopen door Douvikas, die zo door kon richting Walter Benítez. De Griekse spits had de bal breed kunnen leggen op Victor Jensen, maar besloot van dichtbij zelf te schieten: naast.

WAT. EEN. GOAL. ?? Noa Lang met een verwoestende uithaal in de korte hoek: 1-0 voor PSV.#psvutr — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2023

PSV bleef het spel maken en bracht drie minuten na de kans van Douvikas opnieuw Van Aanholt in stelling. De linksback bracht vanaf de achterlijn voor op Bakayoko, die op een blok stuitte. Douvikas kwam na een half uur opnieuw heel dicht bij de openingstreffer. De spits van Utrecht probeerde het met een omhaal, die rakelings naast het doel van Benítez eindigde. Op slag van rust pakte Lang zijn moment. De vleugelspits dribbelde van links dreigend naar binnen, kapte naar zijn linkerbeen en knalde de bal vol in de korte kruising, onhoudbaar voor Barkas: 1-0 ruststand.

In de 57ste minuut kreeg Lang een gigantische kans op zijn tweede treffer. De linkerspits werd in de as van het veld één-op-één gebracht door een mooie pass van Ibrahim Sangaré. Lang slaagde er met een stift niet in om de uitgekomen Barkas te verschalken. In de nastoot dacht invaller Ismael Saibari van enorme afstand te scoren, maar de Griekse doelman van Utrecht voorkwam dat met een schitterende zweefduik. Utrecht bleef in leven en kwam er bij momenten heel gevaarlijk uit. De uitgekomen Benítez kon met een ingreep ternauwernood voorkomen dat de gelanceerde Marouan Azarkan aan de bal kon komen.

In de 77ste minuut verdubbelde PSV zijn voorsprong via Yorbe Vertessen. De aanvaller werd in de counter volledig vrijgezet door Saibari en tikte de bal handig voorbij Barkas: 2-0. Invaller Guus Til kreeg na een schitterende pass van Veerman nog een goede kans, maar de nummer 10 mikte rakelings naast. Utrecht had terug in de wedstrijd moeten komen toen Sangaré de bal in minuut 85 zomaar weggaf. Azarkan verprutste de enorme kans echter door niet breed te leggen, maar naast te schieten. Bij PSV maakte de zeventienjarige Tygo Land in de negentigste minuut zijn officiële debuut als invaller voor Veerman.