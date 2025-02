Noa Lang, één andere PSV'er én Feyenoorder opgenomen in Team van de Week van de Champions League

PSV en Feyenoord zijn vertegenwoordigd in het Team van de Week van de Champions League. Namens de Eindhovenaren hebben Ryan Flamingo en Noa Lang een plekje bemachtigd in het elftal. Dávid Hancko meldt zich namens Feyenoord. Orkun Kökçü behoort ook bij de beste elf van deze week.

Het was de week van de Nederlandse topclubs in het miljardenbal. Zowel PSV als Feyenoord rekende (over twee wedstrijden) af met een Italiaanse topclub. Juventus ging met lege handen weg uit Eindhoven, terwijl de Rotterdammers gelijkspeelden tegen AC Milan in San Siro en daardoor over twee duels aan het langste eind trokken.

Flamingo en Hancko vormen het centrum van de defensie. Eerstgenoemde (22) nam de derde en winnende treffer voor zijn rekening in het Philips Stadion. “Zijn derde goal van deze Champions League-campagne was zijn belangrijkste tot dusver”, valt er te lezen in het rapport van de UEFA.

“Dat was niet het enige wat Flamingo deed: hij noteerde ook veertien balveroveringen, verdedigde elf keer uit en onscherpte de bal zes keer.”

Naast hem staat Hancko (27), die geen goal maakte in San Siro maar wel wederom een ijzersterke wedstrijd speelde. “Hij nam de verdediging bij de hand en was sterk in zijn passing”, aldus de UEFA.

De Slowaak kon niet voorkomen dat Santiago Gimenez binnen één minuut op het scorebord stond, maar zag tot zijn opluchting dat Júlian Carranza in de tweede helft de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Feyenoord ging zodoende door naar de achtste finale.

De 25-jarige Lang staat links naast Kylian Mbappé in het elftal. De rechtspoot werd de Man of the Match tegen Juventus en maakte indruk op de UEFA. “Zijn spel aan de bal was een cruciale factor in de overwinning van PSV. Hij ondernam vijf succesvolle dribbels, verzond drie key passes en gaf één assist. Hij veranderde de wedstrijd in de tweede helft en creëerde zijn eigen kansen.”

Team van de Week in de Champions League: Schmeichel; Valverde, Flamingo, Hancko, Mendes; Jashari, Vitinha, Kökçü; Talbi, Mbappé, Lang.