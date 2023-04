Noa Lang deelt in euforie bij Club Brugge na ongekende nederlaag Gent

Zondag, 23 april 2023 om 20:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:51

Club Brugge heeft zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League verzekerd van een plek bij de eerste vier. Dat betekent dat Blauw-Zwart mag deelnemen aan de Champions play-offs. Daarbij kreeg het ook de hulp van KAA Gent, dat voor deze speelronde vierde stond, maar in eigen huis verloor van degradant KV Oostende (1-2). Noa Lang was in de 7-0 (!) zege op KAS Eupen goed voor een treffer en een assist. Bjorn Meijer verzorgde de assist bij de 2-0. Ook bij Eupen mocht de champagne rijkelijk gevloeid worden. Door de nederlaag van Zulte Waregem tegen Cercle Brugge (2-3) verzekert de ploeg zich van nog een jaar op het hoogste niveau.

Bijzonderheden:

Club kwam in minuut 23 op voorsprong, via een fraai gekruld schot van Mats Rits: 1-0. Op aangeven van Meijer zorgde Ferran Jutglà amper vijf minuten later voor de 2-0. Hans Vanaken kopte Club vervolgens naar 3-0, waarna het de beurt was aan Lang. Andreas Skov Olsen zocht de achterlijn op en Lang wist te profiteren van de uitstekende actie van de Deen: 4-0. Na rust werd het via een lage schuiver van Rits 5-0 en enkele minuten later maakte ook Jutglà zijn tweede, dit keer via een intikker. De Spanjaard tekende vlak voor tijd voor zijn derde van de avond. Dit keer vond hij het net via een droge knal, nadat hij zijn directe tegenstander dankzij enkele korte kapbewegingen kansloos liet.

Noa ????????????????! ???? En dat is vierde van deze wedstrijd ????? Het regent goals in Brugge! ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #CluEup pic.twitter.com/dXH0agKzYA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2023

Club Brugge - KAS Eupen 7-0

23' 1-0 Mats Rits

30' 2-0 Ferran Jutglà (assist: Noa Lang)

35' 3-0 Hans Vanaken (assist: Bjorn Meijer)

42' 4-0 Noa Lang (assist: Andreas Skov Olsen)

61' 5-0 Mats Rits (assist: Hans Vanaken)

65' 6-0 Ferran Jutglà (assist: Kyriani Sabbe)

90+1' 7-0 Ferran Jutglà