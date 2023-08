1908.nl weet het zeker: miljoenenaankoop blijft deze zomer bij Feyenoord

Zondag, 27 augustus 2023 om 13:00 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:11

Quinten Timber blijft definitief behouden voor Feyenoord, zo meldt 1908.nl zondag. Eerder bracht hetzelfde medium nog naar buiten dat de 22-jarige middenvelder een van de spelers was die deze zomer mocht vertrekken uit De Kuip. De Rotterdammers zijn daar ogenschijnlijk op teruggekomen.

De voornaamste reden dat Timber nu bij Feyenoord lijkt te blijven is het gebrek aan interesse in zijn diensten. Er werden deze transferwindow geen clubs concreet voor de geboren Utrechter en dus staat hij voor een langer verblijf. Timber speelt pas een jaar voor de Rotterdammers, die hem in de zomer van 2022 voor ruim zeven miljoen euro overnamen van FC Utrecht. Daarmee werd de jeugdinternational de duurste aankoop ooit van Feyenoord. Dit record is inmiddels echter in handen van Ayase Ueda, die voor negen miljoen euro overkwam van Cercle Brugge.

Dit seizoen is Arne Slot nog zoekende naar hoe hij Timber het beste kan gebruiken. In de van PSV verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (0-1) begon hij op de bank. In de twee Eredivisie-duels die Feyenoord dit seizoen speelde had Timber wel een basisplek. Tegen Fortuna Sittard (0-0) werd hij gebruikt op de 10-positie en in het duel met Sparta werd Timber als controleur opgesteld.

Bitello

Feyenoord heeft daarnaast nog altijd interesse in de Braziliaanse João Paulo de Souza Mares, kortweg Bitello. Volgens ESPN deed de landskampioen reeds een bod van zeven miljoen euro op de 23-jarige middenvelder van Grêmio, maar de Rotterdammers pakten na het eerste contact niet door. 1908.nl weet zondag te melden dat Bitello alleen komt indien er eerst spelers verkocht worden.