1908.nl onthult shortlist met acht namen bij vertrek Slot; Bosz geen optie

Woensdag, 24 mei 2023 om 10:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:29

Feyenoord is op de achtergrond bezig met een opvolger van Arne Slot. De huidig trainer van de Rotterdammers staat in de concrete belangstelling van Tottenham Hotspur. Het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl zet acht mogelijke kandidaten om Slot bij Feyenoord op te volgen op een rij. Ook de naam van Peter Bosz wordt door verschillende media genoemd. Hij zou mede door ‘oud zeer’ echter niet op de shortlist staan.

Zeker is dat Feyenoord langer door wil met Sipke Hulshoff. De huidige assistent-trainer van Slot beschikt nog over een contract tot medio 2024 in De Kuip. Feyenoord ziet in de toekomst een grotere rol weggelegd voor Hulshoff met de nodige ervaring aan zijn zij. Mocht het hoofdtrainerschap op dit moment te vroeg komen voor de 48-jarige Leeuwarder, dan worden Maurice Steijn (Sparta Rotterdam), Dick Schreuder (PEC Zwolle) en Pascal Jansen (AZ) ook als potentiële opvolgers van Slot gezien.

Het valt ook niet uit te sluiten dat Feyenoord bij een vertrek van Slot voor een buitenlandse trainer kiest. Volgens 1908.nl wordt Gregg Berhalter, bondscoach van de Verenigde Staten, ook als een serieuze kandidaat beschouwd. Daarnaast zijn er ook drie Deense trainers in beeld: Jon Dahl Tomasson (Blackburn Rovers), Kasper Hjulmand (bondscoach Denemarken) en Bo Svensson (FSV Mainz 05).

Opvallend genoeg is Bosz niet nadrukkelijk in beeld om Slot eventueel op te volgen. “Er doen veel speculaties en suggesties de ronde in de media, al speelt er momenteel niets tussen Feyenoord en Bosz. Hij staat mede door wat oud zeer niet op de shortlist”, zo valt er te lezen. De 59-jarige oefenmeester speelde tussen 1990 en 1996 voor Feyenoord, waarna hij van 2006 tot 2009 ook als technisch directeur in dienst van de club was. 1908.nl benadrukt dat Feyenoord nog voor geen enkele trainer concreet is en eerst de situatie rondom Slot rustig afwacht.

Shortlist Voetbal International

Martijn Krabbendam gaf dinsdag in de Dick Voormekaar-podcast van Voetbal International aan dat Feyenoord-directeur Dennis te Kloese rekening lijkt te houden met een vertrek en inderdaad een lijstje met opvolgers heeft samengesteld. De journalist van VI liet weten dat de naam van Bosz juist wel op een vierkoppige shortlist zou staan. Ook de namen van Tomasson, Dick Schreuder en Marcel Keizer (Al-Jazira) werden in de podcast door Krabbendam genoemd.