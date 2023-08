1908.nl: Feyenoord gaat Ivanusec-transfer tóch afronden

Donderdag, 17 augustus 2023 om 22:20 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:43

De transfer van Luka Ivanusec naar Feyenoord gaat toch rondkomen, zo verzekert 1908.nl donderdagavond. Eerder op de dag kwam er nog naar buiten dat de deal met Dinamo Zagreb leek te stagneren en de Rotterdammers vroegen zich af of de transfer nog wel haalbaar was. Nu lijken beide partijen toch een akkoord te gaan vinden. "Er is geen enkele twijfel dat alle betrokken partijen de deal snel willen afronden", schrijft het Rotterdamse medium.

De transfer zou zelfs komend weekend al rond kunnen komen. Het nieuws is de volgende ontwikkeling in een slepende saga omtrent Ivanusec. Eerder deze week werd ook al melding gemaakt van een persoonlijk akkoord tussen Feyenoord en Ivanusec. Al in juni waren er de eerste geruchten over mogelijke interesse van de Rotterdammers in de buitenspeler. Het geduld van de Rotterdammers zal zich echter terugbetalen, daar de transfer eindelijk in de afrondende fase zit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naar verluidt gaat Feyenoord een bedrag van tussen de acht en tien miljoen euro betalen voor de 24-jarige Kroaat. In De Kuip ligt vervolgens een contract tot medio 2028 klaar voor Ivanusec. Hij zal de concurrentiestrijd op de flanken aangaan met Alireza Jahanbakhsh, Igor Paixao, en Yankuba Minteh. Daar kan Oussama Idrissi nog bijkomen, daar Feyenoord nog altijd werkt aan de terugkeer van de Marokkaan van Sevilla.

Ivanusec, die volgens Transfermarkt zo’n 12 miljoen euro waard is, speelt sinds de zomer van 2019 voor Dinamo Zagreb, dat hem destijds voor 3 miljoen euro overnam van NK Lokomotiva. In Zagreb ligt Ivanusec momenteel nog tot medio 2026 vast, maar dat contract gaat hij naar alle waarschijnlijkheid dus niet uitdienen. In 170 officiële wedstrijden voor de Kroatische topclub was Ivanusec goed voor 36 doelpunten en 19 assists. Trainer Arne Slot zal nog even geduld moeten hebben, maar kan zijn nieuwe sterspeler op korte termijn verwelkomen in De Kuip.