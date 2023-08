Nigel de Jong: ‘Het is denkbaar dat Sarina Wiegman straks Koeman opvolgt’

Sinds acht maanden bekleedt Nigel de Jong de functie van directeur topvoetbal bij de KNVB. Daarmee is hij verantwoordelijk voor de nationale mannen- en vrouwenteams. Nu vertelt de oud-international in gesprek met het Algemeen Dagblad en Voetbal International voor het eerst over zijn nieuwe baan. "Ik geloof heilig dat we prijzen kunnen pakken."

Als voetballer stond De Jong bekend om zijn harde uitstraling, niet in de laatste plaats te danken aan zijn karatetrap tegen de borst van Xabi Alonso in de WK-finale van 2010. Nu, bij de KNVB, heerst een heel ander beeld. De 83-voudig international is betrokken bij alle Oranje-afdelingen. "Als ik ergens niet mee om kan gaan, dan is het wel met luiheid en comfort. Dit is topsport. Iedereen moet mee in het hoogst haalbare.’’

"In de basis moet iedere jonge speler, al vanaf de Onder 15, voelen en snappen wat het vraagt om het Oranje-shirt te dragen", legt De Jong een van zijn verantwoordelijkheden uit. "Voetbal draait om technische vaardigheden, om fysiek, om tactiek, maar óók om grinta, om totale overgave om te willen winnen. Laat ik het zo zeggen: in Nederland ontbreekt dat besef misschien weleens", klinkt de Amsterdammer eerlijk.

Naast De Jong bekleedt ook Clarence Seedorf een functie bij de Nederlandse voetbalbond. Hij is lid van de Raad van Commissarissen Betaald Voetbal. Het is een bewuste keuze van de bond, om meer ex-voetballers in de organisatie te plaatsen, vertelt De Jong. "Oud-spelers kunnen een brugfunctie vormen binnen voetbalorganisaties, zodat je die praktijkkennis op directieniveau kunt inzetten. Het gaat om het combineren van verschillende kennisgebieden."

In zijn nieuwe functie heeft De Jong ook de macht om de bondscoach te ontslaan. "Ik zie daar nu helemaal geen aanleiding toe, wat mij betreft blijft hij nog jaren. Maar zoiets kan op je pad komen, ja." Bij een eventueel ontslag, is de Amsterdammer ook degene die een vervanger moet aanwijzen. "Het is denkbaar dat Sarina Wiegman Ronald Koeman opvolgt", zegt de Jong, die erkent dat er drempels zijn. "Nog niet iedereen is toe aan het idee van een vrouw als coach van mannen, dat merk je aan de reacties. Aan haar kwaliteiten en status hoeft niemand te twijfelen. Ze heeft vier opeenvolgende finales gehaald. Het moet gaan om de best beschikbare coach, gender is daarin niet allesbepalend."

De ambitie om binnen vier jaar een hoofdprijs te pakken is openlijk uitgesproken door de bond. "Dat vond ik allen maar mooi", vertelt De Jong. "We hebben de naam dat we altijd leuk meedoen en mooi voetbal spelen, maar op het beslissende moment niet thuisgeven. Daar moeten we vanaf. Ik geloof heilig dat we prijzen kunnen pakken met Oranje. Zowel bij de mannen als de vrouwen."