Nieuwkomer maakt indruk: ‘Een vastigheidje, die gaat een mooi EK tegemoet’

Woensdag, 22 november 2023 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:54

Ernie Brandts heeft in De Telegraaf alle Oranje-internationals een 7 gegeven naar aanleiding van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Het Nederlands elftal was dinsdagavond in Faro met 6-0 te sterk voor de dwergstaat. Dat het weinig weg had van een serieuze wedstrijd, zag ook de voormalig speler van PSV.

Brands had Stefan de Vrij graag langer in actie gezien deze EK-kwalificatiecyclus. De centrale verdediger van Internazionale deed tegen Ierland en Gibraltar de volledige negentig minuten mee en maakte daarin een uitstekende indruk.

"Het is wonderlijk dat hij deze kwalificatie weinig in actie kwam", stelt Brands. "Hij vormt nu met Van Dijk een uitstekende tandem. Hij is altijd goed, maakt nauwelijks fouten en is een rustpunt in de defensie. Spelen tegen de beste spitsen in Italië heeft hem alleen maar goed gedaan."

Ook Quilindschy Hartman kan rekenen op mooie woorden van Brands. "Altijd hard in de duels, meteen een vastigheidje en die kan een mooi EK tegemoet gaan. Je ziet dat hij voor niemand bang is. Het zegt ook genoeg dat Arne Slot hem nooit meer uit het elftal heeft gehaald bij Feyenoord nadat hij hem liet debuteren."

Op het middenveld is de beslissing gevallen op Tijjani Reijnders als compagnon van Frenkie de Jong, zo schrijft Brands. "Reijnders heeft zijn plek al afgedwongen. Die staat komende zomer op het middenveld naast Frenkie de Jong."

Slecht nieuws is er voor Bart Verbruggen. De doelman van Brighton & Hove Albion kreeg deze interlandperiode het vertrouwen van Ronald Koeman, maar moet vrezen voor zijn plek onder de lat. Brands wijst meteen zijn 'opvolger' aan tijdens het EK.

"Het zal voor iedereen toch duidelijk zijn dat op het EK Justin Bijlow als beste keeper onder de lat zal komen", stelt Brands. "Oranje had na de rust een veldspeler erbij kunnen zetten. Zonder keeper zouden we ook geen goal tegen hebben gekregen."

Tot slot vindt Brands het jammer dat Thijs Dallinga niet startte. "Je wil wat van hem zien en dan was dit een gelegenheid voor hem om erin te komen. Nu gunde Koeman hem die speeltijd in de tweede helft. Hij was actief en kan een aardige spits worden voor de toekomst."