Nieuwe trouwfoto van Ihattaren met Yasmine geeft inzicht in zijn fitheid

Zaterdag, 6 mei 2023 om 20:25 • Laatste update: 20:31

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Yasmine Driouech deelt op Instagram nieuwe foto's van het huwelijk met Mohamed Ihattaren. Het koppel trad deze week in het huwelijksbootje, zo werd woensdag al bekendgemaakt. "Mr. & Mrs. Ihattaren", schreef Driouech toen bij een foto met de aanvallende middenvelder van Juventus, waarop beiden een trouwring dragen. Ihattaren zou al een tijd niet meer op de training zijn verschenen in Turijn en lijkt op de trouwfoto's ook verre van fit.

