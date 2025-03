Nieuwe technisch directeur Arsenal is zeer geïnteresseerd in Europese topspits

Arsenal is zeer geïnteresseerd in Viktor Gyökeres, meldt journalist David Ornstein namens The Athletic. De spits van Sporting Portugal wordt al langere tijd gevolgd door Andrea Berta, de zondag officieel aangestelde nieuwe technisch directeur van the Gunners.

Ook dit seizoen is Gyökeres weer heerlijk op dreef voor Sporting, dat in een hevige titelstrijd is verwikkeld met Benfica. In de Portugese competitie was de 26-jarige Gyökeres dit seizoen al goed voor 30 treffers en 7 assists in slechts 26 competitiewedstrijden.

Gyökeres wordt door zijn uitmuntende prestaties voor Sporting al langere tijd gevolgd door de Europese top en Arsenal is volledig overtuigd van de kwaliteiten van de Zweed met Hongaarse roots. Ornstein schrijft dat Berta naar verwachting een prominente rol zal spelen onder degenen die de club overweegt te contracteren in de transferperiode.

Arsenal-manager Mikel Arteta is met name fan van Gyökeres' landgenoot Alexander Isak, die zich dit seizoen ontpopt tot de één van de betere spelers in de Premier League. Newcastle United wil echter niets weten van een vertrek van Isak, die bovendien een enorme transfersom moet kosten.

De Londenaren zijn eveneens al langere tijd geïnteresseerd in RB Leipzig-aanvaller Benjamin Sesko, die vorig jaar zijn contract verlengde tot medio 2029, maar daarin ook een clausule liet opnemen met het oog op een mogelijke transfer.

Het is echter onduidelijk of Arsenal van plan is door te pakken voor Sesko, die bovendien ook op de radar staat van andere, grote Europese teams. Daarom ligt de focus bij Arsenal nu op Gyökeres, die tot medio 2028 vastligt in Lissabon.

In totaal staat de teller van Gyökeres voor Sporting op 92 wedstrijden, 85 goals en 26 assists. Wat in het voordeel van de aanvaller spreekt is dat hij eerder in Engeland actief was, al wist hij geen onuitwisbare indruk achter te laten bij Brighton & Hove Albion.

Bij Coventry City (116 duels, 43 goals en 17 assists) liet hij zich een stuk meer zien, voor hij medio 2023 de overstap maakte naar Sporting. De Portugezen betaalden destijds 24 miljoen euro voor Gyökeres. Wat de goaltjesdief zou moeten kosten, is vooralsnog niet duidelijk.