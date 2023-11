Nieuwe RvC-leden Ajax ter verantwoording geroepen: ‘Tadic gaat niet zomaar weg’

Vrijdag, 17 november 2023 om 16:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:37

Ajax organiseerde vrijdagmiddag een algemene aandeelhoudersvergadering waar aandeelhouders vragen konden stellen aan de Raad van Commissarissen over de huidige situatie van de club. Duidelijk werd dat de nieuwe leden van de RvC nog geen oordeel willen vellen over de situatie rondom Sven Mislintat.

De Duitser werd eind september op straat gezet door de Amsterdammers en het onderzoek dat accountantskantoor KPMG doet naar alle transfers die hij afrondde loopt nog.

Leo van Wijk, die tijdens de vergadering werd benoemd tot lid van de RvC, werd door een aanwezige aandeelhouder gevraagd naar de onrust binnen het bestuur van Ajax. “U verwijst naar mediaberichten”, antwoordde Van Wijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Met groot respect voor de media, maar we kunnen niet alles wat daar staat automatisch voor waar aannemen. Emotioneel gezien begrijp ik het, maar je moet je oordeel baseren op alle feiten als die bekend zijn”, wordt het nieuwe RvC-lid geciteerd door De Telegraaf.

“Het KPMG-onderzoek loopt en wij gaan in gesprek met medewerkers”, vervolgde Van Wijk. “Vraag ons nu niet wat we gaan doen. We zijn aan het inventariseren. Dat is goed bestuur.”

De Telegraaf schrijft dat de aandeelhouder vervolgens aangaf dat ‘er al in mei, juni en juli signalen waren dat zaken niet goed liepen binnen Ajax’. “Een Gerald Vanenburg en een Dusan Tadic gaan niet zomaar weg bij Ajax”, liet hij optekenen.

Michael van Praag werd tijdens de vergadering benoemd tot voorzitter van de RvC. Ajax maakte eerder deze week bekend dat Danny Blind op 27 december aanstaande wordt voorgedragen als technische commissaris.