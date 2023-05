Nieuwe ontwikkeling uit Noord-Londen betekent slecht nieuws voor Feyenoord

Dinsdag, 2 mei 2023 om 19:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:30

Het begint er steeds meer op te lijken dat Feyenoord Arne Slot dreigt kwijt te raken aan Tottenham Hotspur. Julian Nagelsmann, de andere topkandidaat, heeft twijfels geplaatst bij het avontuur doordat niet bekend is met welke sportief directeur hij komt te werken. De Duitser zou daardoor willen afzien van de deal, meldt The Telegraph.

Het gonst al een tijdje van de geruchten over een mogelijke aanstelling van Slot bij Tottenham. De Feyenoord-trainer heeft sinds zijn komst in Rotterdam-Zuid indruk gemaakt en kan zijn trainersloopbaan nu een boost geven met een transfer naar de Premier League. The Spurs bleken in het verleden al vaker succesvol in Nederland met de transfers van onder meer Christian Eriksen, Davinson Sánchez en Jan Vertonghen.

Slot wordt geroemd om het feit dat hij, in tegenstelling tot Ajax en PSV, met een kleiner budget de ranglijst aanvoert. Kanttekening is wel dat Tottenham een transfersom moet betalen aan Feyenoord indien het Slot wil losweken. Nagelsmann is sinds zijn vertrek bij Bayern München clubloos en daardoor gratis in te lijven. Ook de onlangs bij Chelsea ontslagen Graham Potter staat naar verluidt op het wensenlijstje van voorzitter Daniel Levy.

Naast het feit dat Nagelsmann wil weten met welke sportief directeur hij komt te werken - Fabio Paratici vertrok bij Tottenham nadat hij een hoger beroep had verloren vanwege zijn schorsing bij Juventus - vormt ook het salaris van de Duitser een struikelblok. De voormalig Bayern-coach behoort tot de grootverdieners en streek bij zijn vorige werkgever zo'n acht à negen miljoen euro op. Welk salaris Slot eventueel eist is niet bekend.