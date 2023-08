Nieuwe kaskraker lijkt aanstaande voor Feyenoord: PL-club aast op Giménez

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 08:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:14

West Ham United is bij de zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen bij Santiago Giménez, zo verzekert 1908.nl. De Londenaren lieten Gianluca Scamacca deze zomer naar Atalanta verhuizen en dreigen ook Michail Antonio kwijt te raken. Giménez wordt gezien als serieuze optie om het spitsenbestand weer op orde te krijgen, al zijn the Hammers nog niet concreet geworden.

Wel is er al contact gelegd met Feyenoord én het management van Giménez. De Rotterdammers staan echter stevig in de schoenen, daar de club onlangs het contract van de Mexicaan wist open te breken en te verlengen. Giménez ligt daardoor nog tot medio 2027 vast in De Kuip. Transfermarkt schat de waarde van de spits momenteel op 25 miljoen euro, maar verwacht wordt dat Feyenoord hoger inzet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In Portugal, waar Giménez nog altijd op het lijstje prijkt van Benfica, gaat men uit van een minimale vraagprijs van 50 miljoen euro voor Giménez. De Rotterdammers hopen de smaakmaker nog één seizoen te behouden, maar weten ook dat een vertrek van de doelpuntenmaker onvermijdelijk is. Bij Benfica wordt Giménez gezien als opvolger van Gonçalo Ramos, die deze zomer de gang maakte naar Paris Saint-Germain.

Giménez kan bij West Ham United met Edson Álvarez een gewaardeerde landgenoot treffen. De middenvelder kwam onlangs voor 38 miljoen euro over van Ajax en speelt bij de nationale ploeg van Mexico samen met de Feyenoorder. Eerder was er vanuit de Premier League al voorzichtige interesse van Tottenham Hotspur voor Giménez. De Noord-Londenaren zouden al contact hebben gehad met zijn entourage, maar concreet werd dat tot dusver nog niet.