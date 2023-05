Nieuwe domper voor Ten Hag in aanloop naar FA Cup-finale tegen Manchester City

Woensdag, 31 mei 2023 om 14:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:49

Erik ten Hag kan aanstaande zaterdag in de FA Cup-finale tegen Manchester City geen beroep doen op Anthony Martial. De Franse spits heeft een hamstringblessure opgelopen, waardoor zijn seizoen er vroegtijdig op zit. Daardoor stroomt de ziekenboeg van Manchester United verder vol. Ten Hag mist ook Antony en de al langer geblesseerden Marcel Sabitzer, Lisandro Martínez en Donny van de Beek op Wembley.

Martial kampt dit seizoen veelvuldig met blessureleed. De 27-jarige Fransman miste liefst 33 van de 62 wedstrijden van United wegens zes verschillende blessures. Ten Hag kan daardoor niet op Martial bouwen en achtte het in de winter noodzakelijk om in de persoon van Wout Weghorst een nieuwe spits aan te trekken. De Nederlander startte negentien wedstrijden op rij, maar wist eveneens geen onuitwisbare indruk te maken. Weghorst, die normaal gesproken na dit seizoen terugkeert naar Burnley, was in dertig wedstrijden goed voor slechts twee doelpunten en drie assists. In de Premier League was hij niet trefzeker.

United wil door het waarschijnlijke vertrek van Weghorst en de blessuregevoeligheid van Martial dit seizoen voor een nieuwe spits gaan op de transfermarkt. De Engelsen zouden daarnaast inzetten op een verkoop van Martial, die volgend jaar zomer uit zijn contract loopt op Old Trafford. De spits, die in januari 2021 voor het laatst de negentig minuten volmaakte, moet ruimte maken voor een nieuwe aanvalsleider. Harry Kane zou naar verluidt de droomkandidaat zijn van Ten Hag. De spits heeft volgens The Sun een duidelijk plan voor ogen. Of hij vertrekt deze zomer naar United, of hij vertrekt volgend jaar transfervrij bij Tottenham en gaat dan alsnog naar the Red Devils. Het wordt afwachten of Daniel Levy, de voorzitter van de Londenaren, openstaat voor een vertrek van zijn sterspeler aan United.

Ten Hag kan zaterdag ook niet rekenen op Antony, Sabitzer, Martínez en Van de Beek in de bekerfinale tegen City. De Nederlandse manager kan zijn eerste seizoen in Engeland extra glans geven op Wembley door de FA Cup te winnen en daardoor zijn tweede prijs van het seizoen te pakken met United. Voor de ploeg van manager Josep Guardiola staat de Treble op het spel. The Citizens kunnen de eerste Engelse club worden die deze eeuw zowel de Premier League, FA Cup als Champions League wint. City treft Internazionale op zaterdagavond 10 juni in de finale van het miljardenbal. Guardiola won eerder al de Treble bij Barcelona, waar hij tussen 2008 en 2012 aan het roer stond.