Nieuwe club voor Lingard? Transfervrije Engelsman verschijnt op trainingsveld

Jesse Lingard traint mee met Al-Ettifaq, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden. De aanvallend ingestelde middenvelder is nog altijd transfervrij en kan de Saudi-Arabische club versterken als alle partijen daartoe besluiten. Volgens Romano telt vooral de mening van manager Steven Gerrard zwaar mee in de beslissing om Lingard een contract aan te bieden.

Mocht Lingard voldoende indruk maken en zijn loopbaan bij Al-Ettifaq vervolgen, dan wordt hij ploeggenoot van onder meer Georginio Wijnaldum en Jordan Henderson. Met laatstgenoemde speelde Lingard al samen in het nationale elftal van Engeland. Ook komt hij Demarai Gray tegen, de Jamaicaanse vleugelaanvaller verruilde afgelopen zomer Everton voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten.

Lingard is na zijn vertrek bij Nottingham Forest dus nog altijd transfervrij. In de zomer van 2022 werd de inmiddels dertigjarige spelverdeler met veel bombarie naar Nottingham gehaald, maar zijn stempel wist hij echter niet te drukken. Hij kwam in totaal tot zeventien Premier League-wedstrijden voor the Tricky Trees. Hij wist daarin geen enkel doelpunt of assist te noteren.

Lingard begon zijn carrière bij Manchester United. Voor de recordkampioen van Engeland kwam hij meer dan 200 keer in actie, maakte hij 35 doelpunten en gaf hij 21 assists. In het seizoen 2020/21 werd hij een half jaar verhuurd aan West Ham United. In Londen bloeide hij helemaal op: Lingard scoorde negen keer in zestien duels en was daarnaast vijf keer aangever bij een treffer. Manager David Moyes wilde hem daarom afgelopen zomer terughalen naar the Hammers, maar tot een contract kwam het uiteindelijk niet.