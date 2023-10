Nieuwe beweging rond Ihattaren: herenhuis gaat gedwongen verkoop in

Maandag, 16 oktober 2023 om 17:45 • Wessel Antes • Laatste update: 17:46

Het herenhuis van Mohamed Ihattaren in Vleuten gaat de executoriale verkoop in, zo valt te lezen op Funda. De veiling van de woning vindt plaats op 16 november via het internetplatform van Vastgoedveiling B.V. De Telegraaf meldde begin augustus al dat deurwaarders beslag hadden gelegd op de woning van Ihattaren, die nu dus de gedwongen verkoop ingaat.

In augustus wist de ochtendkrant te melden dat Ihattaren een schuld van minstens vijfduizend euro had gemaakt bij waterschap de Dommel en meubelbedrijf Sucasa, onder meer voor een op maat gemaakte eettafel. Twee deurwaarders legden uiteindelijk beslag op zijn woning in Vleuten, omdat de 21-jarige Utrechter geen gehoor gaf aan meerdere herinneringen, berichten en telefoontjes. Nu wordt het herenhuis in Vleuten dus geveild.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Funda laat weten dat de prijs op aanvraag is en dat het niet mogelijk is om de woning te bezichtigen. Een executoriale verkoop is de laatste stap van een lange procedure waarin de schuldenaar tot het laatste moment in de gelegenheid wordt gesteld vrijwillig te betalen of een betalingsregeling te treffen. Vural Bilgili, eigenaar van meubelbedrijf Sucasa, wil volgens De Telegraaf in tegenstelling tot eerder niet meer reageren op de zaak.

Verlaagde vraagprijs

Het herenhuis in Vleuten stond al enige tijd te koop en de vraagprijs is meermaals gedaald. Ihattaren kocht het optrekje in 2022 voor 962.500 euro en zette het nog geen jaar later te koop voor 925.000 euro. Vervolgens zakte de vraagprijs naar 895.000 euro, waarna de vraagprijs later weer daalde naar 850.000 euro.

Een woordvoerder van BVA Auctions reageert tegenover De Telegraaf op de veiling van Ihattarens herenhuis. Volgens hem worden er jaarlijks honderden woningen per executieveiling verkocht. “Bij ons alleen al zijn het 300 à 400 woningen, maar het is lang niet zoveel als vroeger. Dat komt omdat de financiers vaak ook een traject hebben om mensen te helpen, waardoor er zorgvuldig wordt omgegaan met dit soort zaken.”

Begin vorig jaar zette Ihattaren ook zijn miljoenenvilla in Tilburg te koop. Dat deed het voormalig toptalent van PSV en Ajax nog geen drie maanden na de aankoop van het luxueuze optrekje. Op die villa maakte Ihattaren een verlies van een paar ton. Nu lijkt de linkspoot ook behoorlijk wat verlies te maken op zijn herenhuis in Vleuten. De toekomstige koper kan na aanschaf rekenen op een woonoppervlakte van 189 vierkante meter met een zonnige achtertuin.

Voetbalcarrière

Momenteel is het onduidelijk of Ihattaren überhaupt nog denkt aan een terugkeer als voetballer. De Utrechter zit sinds augustus zonder club, toen zijn contract bij Juventus ontbonden werd. Even leek het erop dat Ihattaren aan de slag zou gaan in Turkije bij Samsunspor. De jeugdinternational van Nederland bereikte een persoonlijk akkoord over een contract van vier jaar bij de club uit de Süper Lig, maar van een dienstverband kwam het uiteindelijk niet omdat Ihattaren met onrealistische aanvullende eisen op de proppen kwam.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.