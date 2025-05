Het auto-incident dat donderdagavond plaatsvond buiten het RCDE Stadion van Espanyol blijkt toch erger dan in eerste instantie werd gemeld. Vlak voor de stadsderby tussen Espanyol en FC Barcelona ging het daar gruwelijk mis, toen een door voorwerpen bekogelde en panikerende bestuurder inreed op een groep Espanyol-supporters. Spaanse media meldden dat er dertien lichtgewonden waren gevallen. Later bleek het om zestien te gaan, waarvan er acht ernstige, volgens de laatste berichten niet-levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen.

FC Barcelona maakte zich op voor een verhitte derby in het huis van Espanyol, dat zijn succesvollere broer steevast met de nodige aversie ontvangt. Barcelona zou kampioen worden als het won, en dat gebeurde ook. Ongeveer anderhalf uur voor de aftrap ging het buiten het stadion vreselijk mis. Een witte auto, met zichtbaar kapotte achterruit, werd bekogeld door de fanatieke fans van Espanyol. De bestuurder reed vervolgens in op de menigte.

De Mossos d'Esquadra, een Catalaanse politiemacht, stelde dat er van een bewuste aanval geen sprake was. De mogelijkheid dat de bestuurder de controle over het stuur verloor werd onderzocht, maar uiteindelijk werd duidelijk dat de bestuurder, een vrouw, panikeerde door de vernielingen aan haar auto en daarop het gaspedaal intrapte. De vrouw is gearresteerd en wordt verhoord.

Ondanks de gebeurtenissen buiten werd er afgetrapt bij Espanyol - Barcelona, al wist men dat er iets ernstigs was gebeurd. Na acht minuten legde scheidsrechter César Soto Grado het spel stil, om in overleg te gaan met de technische staf van zowel Espanyol als Barcelona en de politie. De wedstrijd werd hervat, met de argumentatie dat de mensen in het stadion geen gevaar liepen. De speaker van Espanyol riep om dat er geen ernstig gewonden waren.

Het besluit om door te laten spelen viel slecht bij de fanatieke aanhang van Espanyol. De supporters achter het doel, die de ernst van de situatie op dat moment hoogstwaarschijnlijk wél doorhadden, besloten uit protest het stadion te verlaten. Espanyol-doelman Joan García stond in contact met de supporters achter het doel en probeerde Soto Grade er meermaals van te overtuigen dat hij de wedstrijd moest stilleggen.

Soto Grado liet doorvoetballen en ruim voor zijn laatste fluitsignaal kwamen er nieuwe beelden naar buiten, die de ernst van de situatie verduidelijkten. Te zien is hoe twee slachtoffers weerloos op de grond liggen. De aanwezigen schreeuwen om hulp en richten zich tot de politie, die in hun ogen niet genoeg doen. "Help! Hij ligt dood te gaan!", wordt er onder meer geroepen naar de politie.

Eerst werd gemeld dat het alleen om dertien lichtgewonden ging. Het Catalaanse Ministerie van Volksgezondheid maakte daarna duidelijk dat drie van die dertien ernstige, niet-levensbedreigende verwondingen hadden opgelopen. Laat op de avond werd het totaal opgeschroefd naar zestien slachtoffers, waarvan acht met ernstige, niet-levensbedreigende verwondingen.

Vijf mensen worden behandeld voor lichtere verwondingen, en de overige drie personen hebben het ziekenhuis reeds verlaten. Wat de toestand is van de slachtoffers op bovenstaande video, is vooralsnog onbekend.

Espanyol bracht in de nacht van donderdag op vrijdag een statement naar buiten. "Al onze steun gaat uit naar de slachtoffers van de aanrijding die plaatsvond buiten het RCDE Stadion voor aanvang van de derby. De club staat ter beschikking aan de gewonden, voor iedere vorm van hulp die zij nodig hebben. Wij wensen jullie een spoedig herstel en hopen jullie snel weer in het stadion te zien."

Kampioen FC Barcelona heeft vooralsnog niets gedeeld over het incident.