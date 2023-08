Nieuwe beelden: Hermoso laat lachend en trots foto van kus Rubiales zien

Woensdag, 30 augustus 2023 om 19:42 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:59

Op sociale media zijn woensdag beelden opgedoken van Jenni Hermoso, niet lang nadat ze op de mond werd gekust door bondsvoorzitter van Spanje Luis Rubiales. De video kan een nieuwe wending geven aan de soap die al langere tijd gaande is. Te zien is namelijk dat Hermoso samen met haar ploeggenotes lacht om de beelden van de kus.

De video is gemaakt in de spelersbus, na afloop van de WK-finale, die Spanje met 1-0 won van Engeland. Hermoso laat daarbij de beelden van de kus zien aan haar medespelers en moet daarbij lachen. Een van haar teamgenoten vergelijkt Hermoso en Rubiales met Iker Casillas en zijn toenmalige vrouw Sara Carbonera na de WK-finale van 2010. Casillas werd destijds geïnterviewd door zijn eigen vrouw – werkzaam als journaliste – en gaf haar daarna een kus.

A new video appears inside the bus of the Spanish women's team about the kiss of Luis Rubiales. Jenni Hermoso's reaction with her teammates on the national team bus. pic.twitter.com/5f6ubOegDw — Bleed Barcelona (@bleed_barcelona) August 30, 2023

Ook is op de beelden te zien dat de speelsters van de Spaanse selectie 'beso, beso, beso' roepen: het Spaanse woord voor 'kus'. Enkele momenten later stapt Rubiales zelf ook de bus in, onder luid gejuich. "Stop ermee, jullie laten me nog blozen", reageert hij. Hoewel op de nieuw opgedoken beelden dus lijkt alsof Hermoso geen problemen had met de kus, gaf ze later aan dat het zonder toestemming gebeurde en ze er niet blij mee was. "Ik voel me kwetsbaar en het slachtoffer van een agressie, een impulsieve daad, ongepast en zonder enige instemming van mijn kant. Simpel gezegd, ik werd niet gerespecteerd", zei ze vrijdag.

De kus bracht Rubiales flink in opspraak. Veel prominenten vinden dat hij moet aftreden, maar zelf weigert hij dat vooralsnog. Wel heeft de FIFA Rubiales al voor negentig dagen geschorst. Diverse Spaanse media suggereren bovendien dat de Spaanse voetbalbond om die reden uit de UEFA dreigt te stappen. Welke invloed de nieuw opgedoken beelden gaan hebben op de ontstane ophef, zal moeten blijken.