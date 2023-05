Nieuwe beelden: dappere West Ham-fan verdedigt vak voor razende hooligans AZ

Vrijdag, 19 mei 2023 om 10:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:42

Na afloop van het door AZ verloren Conference League-duel met West Ham United liep het compleet uit de hand. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de ongeregeldheden die na het laatste fluitsignaal op de hoofdtribune in het AFAS Stadion plaatsvonden. Supporters van AZ zochten daar de confrontatie met fans van West Ham United. AZ verloor met 0-1 en liep daardoor de finale mis.

Fans van AZ braken door een hek heen en bestormden vervolgens de hoofdtribune van AFAS Stadion, waar onder meer familieleden en vrienden van de West Ham-spelers zaten. Op de beelden is te zien hoe hooligans probeerden de trap op te komen om op de vuist te gaan met de Engelsen. Op nieuwe beelden is te zien hoe een grote man, een West Ham-fan die bekendstaat als ‘Knollsy’, weet te voorkomen dat de hooligans direct de hoofdtribune weten te bereiken. “Hij verdedigde de rest van de fans tegen hordes fans van de Alkmaarders. Een erg dappere vent die ervoor zorgde dat veel supporters buiten schot bleven”, schrijft The Daily Mail.





2 West Ham fans managing to stop a mob of AZ Alkmaar fans from getting to the hospitality section where all the players families are seated???? pic.twitter.com/7nKjXUbEvC — Football Away Days (@AwayDays_) May 19, 2023

“Chaotische taferelen vonden plaats na de overwinning van West Ham in de halve finale van de Europa Conference League op AZ”, schrijft de krant verder. “De winstpartij mondde uit in een bloedbad met spelers die in het publiek klommen nadat Nederlandse supporters een deel van bezoekende supporters aanvielen, onder wie veel van de geliefden van de atleten.”

The Mirror omschrijft de ongeregeldheden als ‘een terugkeer naar de donkere middeleeuwen van de hooligan’. “Dit haalde de glans van West Ham's eerste passage naar een grote finale sinds 2006 en een primeur in Europa in 47 jaar. Meer dan honderd West Ham-fans - voornamelijk families en vrienden van spelers die op de eerste tien rijen achter de dug-out van de uitploeg zaten - werden het slachtoffer van onaanvaardbaar geweld.”

Ongeregeldheden op de tribune in Alkmaar, waar na afloop van AZ - West Ham een groep Engelsen werd aangevallen. Het zou gaan om de familie van de spelers van West Ham. #azwhu pic.twitter.com/gb6XTXHDUp — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 18, 2023