Nieuwe assistent-trainer van John Heitinga bij Ajax is bekend

Ajax heeft Frank Peereboom toegevoegd aan de technische staf van hoofdtrainer John Heitinga, zo meldt ESPN maandagavond. De 46-jarige trainer, die afgelopen seizoen Jong Ajax onder zijn hoede had, wordt de tweede assistent naast Marcel Keizer.

Peereboom is al veertien jaar in dienst bij Ajax en kent de club van binnenuit. Hij begon in 2011 als jeugdtrainer, vervulde later de rol van technisch coördinator en werkte onder Erik ten Hag als videoanalist voor het eerste elftal. Sinds afgelopen zomer was hij hoofdtrainer van Jong Ajax, waarmee hij wel een moeizaam seizoen kende. In de Keuken Kampioen Divisie eindigde de beloftenploeg als zeventiende.

Toch wordt de aanstelling van Peereboom gezien als een logische stap binnen de nieuwe structuur van Ajax. Met zijn brede ervaring en kennis van zowel het eerste elftal als de jeugdopleiding past hij in het profiel dat de club voor ogen heeft onder Heitinga.

De positie van assistent Dave Vos komt daarmee op losse schroeven te staan. De 40-jarige Vos lijkt niet terug te keren in de technische staf van Ajax 1. Volgens ESPN is Vos zich aan het oriënteren op een hoofdtrainersrol bij een andere club.

De komst van Peereboom betekent ook dat Heitinga kiest voor een staf die nauw verweven is met de clubcultuur. De trainer, die na het vertrek van Francesco Farioli is aangesteld, werkt met Keizer en Peereboom aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.