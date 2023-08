Nieuwe Ajax-spits bezit unieke kwaliteit: ‘Ken er weinig die er beter in zijn!’

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 17:19 • Laatste update: 17:22

Diego Biseswar denkt dat Ajax goede zaken doet met het aantrekken van Chupa Akpom. Biseswar speelde vier jaar samen met de 27-jarige spits van Middlesbrough, die volgens De Telegraaf voor een bedrag van maximaal veertien miljoen euro overkomt naar Amsterdam. "Ik denk dat hij een aanwinst wordt voor Ajax. Met zijn persoonlijkheid, maar eigenlijk in alle opzichten", aldus Biseswar in gesprek met het vermelde dagblad.

De in Amsterdam geboren Biseswar stond de afgelopen zeven jaar onder contract bij PAOK Saloniki. Tussen 2018 en 2022 speelde ook Akpom voor de Griekse topclub, waardoor Biseswar de Engels-Nigeriaanse aanvaller goed kent. "Chuba was namelijk twee jaar lang mijn kamergenoot", vertelt Biseswar. "Ik leerde Chuba zo kennen als een heel leuke, spontane jongen. En bovendien als een goede voetballer. Het was mijn maatje."

Akpom, die uit de jeugd van Arsenal komt, moet Ajax van doelpunten gaan voorzien. De fysiek sterke spits werd afgelopen seizoen met 28 goals uit 40 optredens de topscorer van de Championship. Toch is de aanvaller geen garantie op doelpunten: behalve afgelopen jaargang kwam hij nooit eerder tot dubbele doelpuntencijfers in een competitie. "Eigenlijk begon Chuba bij ons pas wat meer te scoren", zegt Biseswar over Akpom, die 29 keer scoorde in 231 duels voor PAOK.

Biseswar heeft veel vertrouwen in zijn voormalig ploeggenoot. "Ik denk dat hij een aanwinst wordt voor Ajax. Met zijn persoonlijkheid, maar eigenlijk in alle opzichten. Ook voor het Nederlandse voetbal. Je zult zien, in Nederland zijn er niet veel spelers geweest met zo’n postuur die zo snel zijn. Chuba is wel een jongen die wat vertrouwen nodig heeft, dus gun hem wat tijd."

"Chuba is een snelle, sterke spits, die goed in de ruimte maar ook in de bal kan spelen." Akpom staat bekend als kopspecialist. "Dat klopt. Ik ken weinig jongens die beter kunnen koppen." In Amsterdam gaat Akpom de concurrentie aan met Brian Brobbey. "Ik weet niet wie er beter is. Brobbey vind ik ook een heel goede speler, echt een Ajax-spits. Dit is weer een ander type. Chuba is ook lang, net als Lorenzo Lucca vorig jaar, maar dan met meer voetballend vermogen. Ik denk dat hij ook goed samen met Brobbey kan spelen."