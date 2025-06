Vítezslav Jaros heeft zijn eerste interview als speler van Ajax achter de rug. De 23-jarige Tsjech laat onder meer weten dat de geschiedenis van de club een rol heeft gespeeld bij zijn keuze om zich voor de rest van het seizoen te laten verhuren aan de Amsterdammers.

“Ze zijn wereldberoemd door wat ze hier doen”, begint Jaros in gesprek met Ajax TV. “En ook door het Europese succes in het verleden. Dat was een van de redenen dat ik voor Ajax koos.”

“De eerste is de speelstijl. Ajax doet het graag op de Ajax-manier. Zo speel ik ook graag, dus daar heb ik veel zin in.” Jaros denkt dat de bij vlagen riskante Ajax-stijl bij hem past. “Ja, daar geniet ik erg van. Afgelopen seizoen bij Liverpool probeerden we op een soortgelijke manier te spelen.”

Jaros wordt vervolgens gevraagd een omschrijving te geven van zijn speelstijl. “Ik kan goed meevoetballen en heb goede reflexen.” De verwachting is dat de hij het seizoen begint als eerste doelman.

De komst van Jaros kan niet los worden gezien van de aanstelling van John Heitinga als nieuwe trainer in Amsterdam. De coach werkte vorig seizoen bij Liverpool samen met Jaros als assistent-trainer van Arne Slot. “Het is een erg goede man", vindt Jaros.

“Vanaf de voorbereiding van vorig seizoen tot aan het einde, is hij altijd goed en behulpzaam voor me geweest. Ik denk dat we best een goede band hadden”, stelt Jaros, voor wie de komst van Heitinga een beslissende factor was in zijn keuze om naar Amsterdam te komen.

“Zeker. Hij belde me en je weet wat je kan verwachten van iemand die je kent. Ergens komen waar je de trainer kent, is heel erg handig. Mijn persoonlijke doel is om alle wedstrijden te spelen en kampioen te worden. Dat verwacht en wil iedereen bij Ajax", aldus de enkelvoudig international.