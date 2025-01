'Nieuw trainersontslag in Premier League; Graham Potter gaat het overnemen'

West Ham United heeft besloten om afscheid te nemen van manager Julen Lopetegui, zo melden onder meer talkSPORT en journalist Ben Jacobs van de Daily Mail. De Spaanse coach is pas sinds afgelopen zomer in dienst van the Hammers, die op een zeer teleurstellende veertiende plek in de Premier League staan.

West Ham nam afgelopen zomer afscheid van David Moyes en sloeg met de aanstelling van Lopetegui een nieuwe weg in. De Londenaren investeerden opnieuw gigantisch in de spelersselectie.

Voor een bedrag van in totaal 144 miljoen euro werden door West Ham vijf grote aankopen gepresenteerd: Maximilian Kilman (voor 47,5 miljoen euro van Wolverhampton Wanderers), Crysencio Summerville (voor 29,3 miljoen euro van Leeds United). Niclas Füllkrug (voor 27 miljoen euro van Borussia Dortmund), Luis Guilherme (voor 23 miljoen euro van Palmeiras) en Aaron Wan-Bissaka (voor 17,6 miljoen euro van Manchester United).

Lopetegui weet met West Ham niet te voldoen aan de torenhoge ambities van de club. Na de pijnlijke grote nederlagen tegen Liverpool (0-5) en Manchester City (4-1) wil de club afscheid nemen van de Spaanse coach, zo melden diverse Britse media.

West Ham gaat er naar verluidt vanuit dat Graham Potter kan worden aangesteld als opvolger van Lopetegui. Potter maakte tussen 2019 en 2022 furore als manager van Brighton & Hove Albion en verdiende een toptransfer naar Chelsea. Daar werd hij na 207 dagen ontslagen. Sinds april 2023 heeft Potter geen club meer.

Lopetegui zou de vijfde manager worden die dit seizoen ontslagen is in de Premier League. Erik ten Hag (Manchester United), Steve Cooper (Leicester City), Gary O’Neil (Wolves) en Russell Martin (Southampton) gingen hem voor.