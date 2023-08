Nieuw stuitend hoofdstuk: Spaanse voetbalbond beticht Hermoso van ‘leugens’

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 11:32 • Mart Oude Nijeweeme

De Spaanse voetbalbond (RFEF) blijft zich achter Luis Rubiales scharen. De bondsvoorzitter ligt sinds de gewonnen WK-finale onder vuur vanwege een kus op de mond van sterspeelster Jennifer Hermoso. Even leek de baan van Rubiales op de tocht te staan, maar in plaats daarvan beschuldigt hij de speelster nu van 'leugens'. Om het geheel kracht bij te zetten komt de RFEF met een uitgebreide reconstructie.

Rubiales stond tijdens de medailleceremonie op het podium met onder meer FIFA-president Gianni Infantino, koningin Letizia van Spanje en de minister-president van gastland Australië, Anthony Albanese. Op beelden was te zien dat toen Hermoso langs Rubiales liep, hij haar eerst stevig knuffelde, waarna hij haar hoofd vasthield en een kus op haar mond gaf. Vervolgens gaf Rubiales Hermoso een tik op haar rug toen zij wegliep.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hermoso liet later via Instagram weten de kus niet leuk te vinden. "Maar wat zou ik eraan moeten doen?" Inmiddels heeft het incident ertoe geleid dat het Spaanse vrouwenteam niet meer in actie komt totdat Rubiales is afgetreden. Dat laatste lijkt echter onder geen enkel beding te gebeuren. Vrijdag, tijdens een speciale zitting, sprak Rubiales van 'vals feminisme' en 'sociale moord' op zijn karakter.

Volgens Rubiales zou hij Hermoso hebben gevraagd of hij haar op de mond mocht kussen, waarop de Spaanse 'oke' zou hebben geantwoord. Die beweringen worden tegengesproken door de speelster. "Ik voel me kwetsbaar en het slachtoffer van een agressie, een impulsieve daad, ongepast en zonder enige instemming van mijn kant. Simpel gezegd, ik werd niet gerespecteerd", zei ze vrijdag.

Reactie Spaanse bond

De Spaanse voetbalbond schaart zich achter Rubiales. "De RFEF kondigt aan alle passende juridische stappen te ondernemen ter verdediging van de eer van de voorzitter van de RFEF, die duidelijk en eenvoudig heeft uitgelegd hoe de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden", valt te lezen in een verklaring. Pogingen om contact te zoeken met Hermoso zouden niets hebben opgeleverd.

"De RFEF en de voorzitter zullen alle leugens blootleggen die worden verspreid door iemand namens de speler of, indien van toepassing, door de speler zelf", gaat het statement verder. De bond zegt het te betreuren dat een buitengewone prestatie als het winnen van de wereldtitel door de ophef 'niet gevierd kan worden'. Spaanse voetbalprominenten als Iker Casillas, David de Gea en Borja Iglesias scharen zich via sociale media achter Hermoso.