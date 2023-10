Nieuw probleem voor Juve: naast Pogba riskeert nÃ³g een speler jarenlange straf

Nieuw probleem voor Juve: naast Pogba riskeert nóg een speler jarenlange straf

Woensdag, 11 oktober 2023 om 20:52 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:17

Nicolò Fagioli zit mogelijk diep in de problemen, zo meldt de Italiaanse krant La Stampa. De 22-jarige middenvelder van Juventus heeft wellicht de gokregels overtreden, zo klinkt het.

De openbare aanklager van Turijn is een onderzoek gestart naar verschillende spelers, waaronder Fagiolo. Ook de Italiaanse voetbalbond is een onderzoek begonnen.

Het strafrechtelijke onderzoek richt zich op gebruikers van illegale online gokplatformen. De gokregels zijn, net als in Engeland, zeer streng in Italië. Spelers die worden betrapt op het wedden van wedstrijden riskeren een schorsing van drie jaar.

Juventus heeft er op deze manier een probleem bij. De Oude Dame ziet Paul Pogba vermoedelijk voor lange tijd geschorst worden omdat hij positief heeft getest op testosteron. De Fransman hangt een schorsing van maximaal vier jaar boven het hoofd.

Fagioli was dit seizoen tot dusver goed voor drie basisplaatsen en drie invalbeurten bij Juventus. De rechtspoot komt uit de eigen jeugdopleiding en heeft 45 wedstrijden in de hoofdmacht achter zijn naam staan.

Met name in Engeland werden de afgelopen periode verschillende spelers geschorst wegens het overtreden van de gokregels. Ivan Toney van Brentford is het bekendste voorbeeld. De spits zit momenteel een straf van acht maanden uit. In januari mag hij weer voetballen.

Ruim drie weken geleden werd duidelijk dat Harry Toffolo van Nottingham Forest zich ook niet aan de regels heeft gehouden. De linksback is voor vijf maanden geschorst, al gaat die straf pas aan het begin van volgend seizoen in.