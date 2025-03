Ajax draagt zondag klassiek jubileumshirt: 'Hoofdsponsor staat plek op shirt af'

Ajax gaat de thuiswedstrijd tegen AZ komende zondag spelen in een shirt ter ere van het 125-jarig jubileum van de club, zo meldde het doorgaans goed geïnformeerde Footy Headlines eerder al. De bron publiceert nu een nieuw mogelijk ontwerp van het speciale shirt. Footy Headlines benadrukt dat het een voorspelling is op basis van de beschikbare informatie, en dus geen gelekt shirt.

Footy Headlines deelde eind februari al concrete details en meldde dat Ajax komende zondag het 125-jarig bestaan van de club (opgericht in 1900) en het 750-jarig bestaan van de stad Amsterdam (opgericht in 1275) zal vieren. De bron voegt daar nu aan toe dat hoofdsponsor Ziggo Sport zijn plek op het shirt waarschijnlijk eenmalig zal afstaan, om het shirt zo een nog klassiekere uitstraling te geven.

Het jubileumtenue zal naar verwachting geen Ajax-embleem bevatten. In plaats daarvan zal het wapen van Amsterdam of de Amsterdamse vlag zichtbaar zijn. Het Duitse sportmerk kiest daarnaast voor het klassieke Trefoil-logo, dat grotendeels wegvalt in de rode baan va het tricot.

Volgens het medium zal Ajax het tenue op vrijdag 14 maart officieel onthullen, ter ere van de legendarische Johan Cruijff, die verbonden is aan het bevroren rugnummer 14.

Ajax en AZ zullen elkaar op zondag 16 maart om 16.45 uur ontmoeten in de Johan Cruijff ArenA. De Alkmaarders gelden als angstgegner voor de Amsterdammers. Van de laatste onderlinge zeven ontmoetingen won AZ er vijf, terwijl twee keer gelijk werd gespeeld.