Nieuw licht op graphic van beIN Sports: waarom goal De Bruyne tóch telde

Woensdag, 10 mei 2023 om 16:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:37

De graphic van beIN Sports die zou moeten aantonen dat de bal de zijlijn was gepasseerd voorafgaand aan het doelpunt van Kevin De Bruyne tegen Real Madrid (1-1) is niet gebaseerd op bestaande technologie, zo meldt ESPN UK. "Niemand kan er echt zeker van zijn dat de bal uit het spel ging, maar de tv-afbeelding werd zomaar als feit gepresenteerd", zo verduidelijkt ESPN de situatie.

Real Madrid was dinsdag woedend over het tegendoelpunt van Manchester City in de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League. De Spanjaarden claimen dat Bernardo Silva er vlak voorafgaand aan het vernietigende rake schot van De Bruyne niet in was geslaagd om de bal binnen te houden. Een afbeelding afkomstig van beIN Sports zou bewijzen dat er inderdaad een inworp had moeten worden toegekend. Die ging dinsdagavond razendsnel rond op social media.

Het zijlijnmoment: houdt Bernardo Silva de bal wel of niet binnen het veld?

Ook Real-trainer Carlo Ancelotti refereerde na afloop aan de graphic. "De bal was uit. Dat zeg ik niet, dat zegt de technologie", aldus Ancelotti op de persconferentie. "Het verbaast me. Het zijn kleine details, maar de scheidsrechter was niet attent." ESPN UK heeft echter de bevestiging gekregen dat de graphic niet afkomstig is van technologie die gebruikt wordt of goedgekeurd is door de UEFA. De dienstdoende VAR, Tiago Martins, had dan ook absoluut niet de beschikking over de graphic. Met de gebruikte technologie of uit tv-beelden kan niet met honderd procent zekerheid worden vastgesteld of de bal wel of niet de zijlijn had gepasseerd.

De VAR hoefde de zijlijnsituatie helemaal niet te beoordelen

De VAR heeft de situatie aan de zijlijn waarbij Bernardo Silva de bal al dan niet binnenhield nooit beoordeeld bij het goedkeuren van het doelpunt van De Bruyne. Na dat specifieke moment aan de zijlijn wist Real het balbezit namelijk voor even te veroveren. Eduardo Camavinga had de bal volledig onder controle, voordat de Fransman met een slechte pass het uiteindelijke doelpunt van De Bruyne inleidde. De aanvallende fase van Manchester City werd 'gereset' op het moment dat Camavinga de bal weer weggaf. Het moment daarvoor, aan de zijlijn met Bernardo Silva, deed daarom niet ter zake bij het doelpunt, zo schrijft het VAR-protocol voor.