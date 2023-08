Nieuw bod Leipzig op Geertruida verwacht; Nederlander niet langer favoriet

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 08:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:15

Het is een kwestie van uren voordat RB Leipzig een derde officieel bod bij Feyenoord neerlegt voor Lutsharel Geertruida, zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers zouden al wel een mondeling bod van circa 25 miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage hebben ontvangen uit Duitsland. Die Roten Bullen azen al geruime tijd op de handtekening van de Oranje-international, toch is Geertruida volgens BILD niet de favoriet om de defensie van RB Leipzig te versterken.

Begin juli werd al bekend dat er minimaal twee keer was geboden, maar het laatste bod van circa twintig miljoen euro kwam niet in de buurt van wat Feyenoord wenst te ontvangen. Algemeen directeur Dennis te Kloese wil naar verluidt alleen meewerken aan een transfer indien Geertruida de duurste Feyenoorder aller tijden wordt, want volgens de directie is de verdediger ‘niet minder waard dan Jurriën Timber’, die voor circa veertig miljoen euro plus bonussen van Ajax naar Arsenal vertrok.

RB Leipzig heeft, ten opzichte van een maand eerder, meer onderhandelingsruimte door het naderende akkoord met Manchester City over Josko Gvardiol, die minimaal negentig miljoen euro moet opleveren. Of het aanstaande bod van de Duitsers in de buurt zal komen van de wensen van Feyenoord, moet nog blijken. Afgaand op de woorden van Te Kloese lijkt een bod van 25 miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage niet voldoende te zijn.

Geertruida niet de favoriet

Geertruida staat echter niet bovenaan de shortlist van RB Leipzig. BILD schrijft dat de Bundesliga-club maar één verdediger wil halen. Castello Lukeba van Olympique Lyon is volgens de Duitse krant de topkandidaat om de selectie van trainer Marco Rose te versterken. RB Leipzig zou al drie keer geboden hebben op de twintigjarige centrumverdediger. Het laatste afgeslagen bod bedroeg naar verluidt 34 miljoen euro. Lyon wenst voorlopig niet mee te werken, waardoor Geertruida weer als alternatief in beeld is gekomen. Mocht Lukeba niet haalbaar blijken, dan gaat RB Leipzig alsnog vol voor de verdediger van Feyenoord.