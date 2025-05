'Grote naam in Belgische voetbal legt eerste contacten met Van Bommel'

Mark van Bommel keert mogelijk terug in de Belgische Jupiler Pro League. Het Nieuwsblad brengt de clubloze trainer uit Nederland in verband met Anderlecht, waar twijfels bestaan over het aanblijven van de huidige hoofdtrainer.

De toekomst van Besnik Hasi staat onder druk, zo klinkt het in de Belgische media. Anderlecht verloor zondag met 1-3 van Club Brugge en moet genoegen nemen met de vierde plaats in de kampioensronde.

Anderlecht sluit het seizoen zondag af op bezoek bij Racing Genk. Na de afsluitende wedstrijd van de jaargang 2024/25 zal het bestuur van Paars-Wit bijeen komen om een oordeel te vellen over het functioneren van Hasi. De 53-jarige coach tekende in maart een contract tot het einde van het seizoen, met de optie op een jaar extra in Brussel.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Anderlecht Van Bommel reeds gepolst over een mogelijke samenwerking. Eerder dit seizoen gebeurde dat ook al, toen de Belgische topclub Brian Riemer had ontslagen na een serie slechte resultaten. De Nederlander wilde echter niet tijdens het seizoen instappen.

Van Bommel heeft een goede reputatie in Belgische voetbalkringen. De voormalig coach van PSV en VfL Wolfsburg veroverde met Royal Antwerp FC in 2023 de landstitel én de nationale beker.

Anderlecht heeft Van Bommel in het vizier, maar brengt tevens andere opties in kaart. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de samenwerking met Hasi na de zomerstop een vervolg krijgt.

Van Bommel was eerder dit jaar in gesprek met NEC over de opvolging van Rogier Meijer in Nijmegen. De clubleiding in De Goffert koos uiteindelijk voor Dick Schreuder als nieuwe coach.