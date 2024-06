‘Niet Memphis Depay, maar Brian Brobbey zou als spits moeten starten bij het Nederlands elftal’

Memphis Depay is helemaal niet de ideale spits voor het Nederlands elftal, zo oordeelt Yordi Yamali in EK-Praat. De analist ziet de 94-voudig international het liefst vanaf de linkerflank opereren. Bondscoach Ronald Koeman geeft daar echter geen gehoord aan en posteert Memphis dinsdagavond gewoon in de spitspositie tegen Oostenrijk.

"Ik heb geen betere Memphis gezien dan als hij linksbuiten speelt", ventileert Yamali zijn mening in het voetbalpraatprogramma van ESPN. "Memphis zou sowieso niet mijn spits zijn. Ik zou hem altijd op links zetten."

Yamali brengt in herinnering dat Memphis in de oefenwedstrijd tegen Canada (4-0 winst) vanaf links speelde. "Daar vind ik hem goed. De manier waarop Memphis nu gebruikt wordt, zorgt voor een bepaalde irritatie en teleurstelling."

Brian Brobbey werd tegen Canada als diepste spits gebruikt en volgens Yamali kan het geen kwaad om de aanvaller van Ajax op het EK ook die rol te geven. "Ik zou het nog een keer proberen met Brobbey."

De kans dat Brobbey dinsdagavond start tegen Oostenrijk, is klein. Koeman houdt vertrouwen in Memphis en stelt hem dan ook zo goed als zeker op in het Olympiastadion in Berlijn. De bondscoach kan daarnaast Wout Weghorst, Joshua Zirkzee, Cody Gakpo of Donyell Malen als spits gebruiken.

Koeman

"Ik heb een goed gevoel bij hem", aldus Koeman op de persconferentie van maandag over Memphis. "Ik denk dat hij zeer zeker een speler is die zelfkritisch is. Hij was ook niet tevreden over zijn wedstrijd (tegen Frankrijk, red.). Hij vindt dat het ook beter moet en kan."

"Maar Memphis gaat gewoon spelen. Het is voor mij niet een discussiepunt. Hij speelt, ja. Hij is ook wel een speler die uit het niets... Het is niet voor niets dat hij topscorer wordt van Nederland. Dat heb je ook altijd in je achterhoofd." Memphis staat op 44 goals in Oranje. Alleen Robin van Persie (50) scoorde nog vaker dan de dertigjarige aanvaller.

