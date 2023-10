‘Niet Immobile of Pedro, maar voor hém moet Feyenoord vooral oppassen bij Lazio’

Maandag, 23 oktober 2023

“We hebben vandaag in een mentale inrichting gespeeld”, zei Maurizio Sarri op 3 november van vorig jaar nadat Lazio in De Kuip werd verslagen door Feyenoord (1-0). Toen zijn ploeg het ruim vier maanden later opnam tegen AZ in de Conference League deed de 64-jarige Italiaan er nog een schepje bovenop. “Het enige wat ik niet leuk vind aan het Nederlandse voetbal zijn de fans van Feyenoord.”

Woensdagavond keert Sarri terug in de Rotterdamse heksenketel wanneer de Romeinen de ploeg van Arne Slot treffen in het derde groepsduel van de Champions League. Voetbalzone sprak met GOAL-correspondent Mark Doyle over de gevaarlijkste speler van Lazio, hoe Italië naar het tweeluik met Feyenoord kijkt én De Kuip. “Het is een tempel: een van de meest intimiderende plekken om te spelen als tegenstander.”

Het was vóór de Conference League-finale van 2022 alweer een tijdje geleden dat Feyenoord een Italiaans team trof in een Europees toernooi. De Rotterdammers eindigden de groepsfase van de Champions League in 2017 met een thuisoverwinning op Napoli (2-1) en moesten daarna ruim 4,5 jaar wachten totdat de degens weer kruisten met een club uit de Serie A.

Nu ontvangt Feyenoord in één jaar tijd drie keer een club uit Italië. De regerend landskampioen was vorig seizoen in de eigen Kuip te sterk voor Lazio en AS Roma (beide 1-0), maar ging in Stadio Olimpico twee keer onderuit (4-2 tegen Lazio en 2-1 tegen Roma).

Die wedstrijden waren in de Europa League. Dit seizoen mag Feyenoord zich voor het eerst sinds zes jaar weer in de Champions League melden. Slot is met zijn ploeg prima begonnen aan de groepsfase van het miljardenbal met een overwinning op Celtic (2-0) en een goede wedstrijd tegen Atlético Madrid (3-2 verlies). Voor dat laatste koop je echter niets als je met lege handen naar huis gaat.

Feyenoord maakte indruk in Madrid, maar wist geen resultaat te boeken.

Het échte werk begint nu pas als we de mensen in Italië moeten geloven. Daar is de overtuiging namelijk dat het tweeluik tussen Feyenoord en Lazio beslissend zal zijn. “Toen de loting bekend werd was het gevoel in Italië dat dit geen makkelijke groep is, maar ook niet de beste groep”, begint Doyle.

“Atlético is de duidelijke favoriet, maar Feyenoord, Lazio en Celtic zijn ongeveer gelijkwaardig. Ik denk dat Feyenoord en Lazio van mening zijn dat ze zes punten moeten pakken tegen Celtic, dat elk punt tegen Atlético er één is en dat de wedstrijden tegen elkaar beslissend worden.”

“Iedereen hier in Italië is van mening dat de twee wedstrijden tegen Feyenoord gaan bepalen wie er met Atlético naar de knock-outfase gaat. Dit zijn de wedstrijden waarop ze gefocust zijn bij Lazio. Als ze twee resultaten halen tegen Feyenoord, dan verwachten ze dat ze doorgaan in de Champions League. Ze krijgen Celtic namelijk ook nog op bezoek in Rome.” Lazio is geen onbekende van Feyenoord en dat is andersom ook zo.

Feyenoord en Lazio troffen elkaar vorig seizoen ook al.

Toen Lazio uit de koker kwam tijdens de loting in Monaco gingen de gedachten bij menig Feyenoord-supporter gelijk terug naar de groepsfase in de Europa League van vorig seizoen, toen de ontwikkeling van het compleet nieuwe elftal van Slot het beste tot uiting kwam in de duels met de ploeg van Sarri.

Op bezoek in Rome werd Feyenoord in de eerste helft volledig weggespeeld, terwijl Lazio enkele maanden later door de Rotterdammers werd uitgeschakeld in de Europa League en afdroop naar de Conference League. “Mensen in Italië waren na dat duel in De Kuip erg onder de indruk van Feyenoord”, herinnert Doyle zich nog. “Er is, met name door de historie van de club, erg veel respect voor Feyenoord in Italië.”

“De uitschakeling van Lazio in de Europa League was een grote teleurstelling voor de supporters hier, maar het werd niet als het einde van de wereld gezien. Er werd gezegd dat Lazio een groter doel had: bij de eerste vier eindigen in de Serie A om zich te plaatsen voor de Champions League.” Een grote shock was de uitschakeling van Lazio in de Europa League dus niet.

Dat AZ de Italianen in de knock-outfase van de Conference League uitschakelde was wél een shock. “Zeker weten, ondanks dat de Conference League in die fase van het seizoen eigenlijk geen prioriteit had. Mensen hadden het niet verwacht. Destijds deden alle Italiaanse ploegen het erg goed in de knock-outfases van de Europese competities.”

“Niemand had verwacht dat Lazio de Italiaanse ploeg zou zijn die als eerste uit Europa zou liggen. De mensen hier dachten dat Lazio wel door zou gaan tegen AZ. Er werd hier niet gezegd: ‘Oh, misschien hadden ze hun dag gewoon niet.’ Of: ‘Wellicht hebben ze andere prioriteiten en is het beter om te focussen op de competitie.’ Nee, iedereen was het erover eens dat de wedstrijden tegen AZ gewonnen hadden moeten worden”, vervolgt Doyle.

“Het gevoel was dat ze er niet zoveel energie in staken als ze hadden moeten doen. Het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat ze Italië hebben teleurgesteld, maar omdat zoveel Italiaanse clubs het goed deden in de knock-outfases en het land genoot van de successen van de ploegen, was de uitschakeling van Lazio wel een grote teleurstelling. Niemand had het verwacht.”

Vangelis Pavlidis schiet raak namens AZ tegen Lazio.

“Uiteindelijk heeft het Lazio op de lange termijn wel geholpen om in de top vier in de competitie te eindigen.” De tweede plaats van de ploeg van Sarri in de Serie A was de beste eindklassering sinds 2000. Lazio was vrij dominant in eigen land, maar het zat ook niet per se tegen. “Juventus had problemen op en naast het veld, AC Milan was erg goed in Europa, maar niet zo sterk in Italië als dat ze in voorgaande seizoenen waren, Internazionale had ups en downs...”

“Dat alles maakte eigenlijk de weg vrij voor Napoli om de landstitel te pakken. Ik wil alleen niks wegnemen van Napoli omdat ze echt buitengewoon goed waren vorig seizoen. Datzelfde geldt voor Lazio. Ik vond ze echt fantastisch.”

“Dat Sarri het met dát Lazio voor elkaar kreeg om op de tweede plaats te eindigen... Het was voor mij echt een van de beste prestaties van een trainer in het afgelopen seizoen”, is de journalist van mening. “Ik vind dat Sarri daar niet genoeg credits voor heeft gekregen. Die prestatie wordt ontzettend onderschat.” Doyle is niet de enige in Italië die een hoge pet op heeft van Sarri.

“Heel veel mensen vinden dat Sarri een genie is en dat hij tactisch gezien nog steeds een van de beste trainers ter wereld is. Niemand had verwacht dat het hem zou lukken om zich met Lazio te kwalificeren voor de Champions League. Niemand had verwacht dat ze überhaupt kans maakten om in de top vier te eindigen. Dat het hem wél lukte, was echt extraordinair. Ik vind dat die prestatie meer krediet verdient dan dat het krijgt.”

Het goede humeur in het blauwe gedeelte van Rome maakte in de zomer vrij snel plaats voor teleurstelling. Dat had alles te maken met het vertrek van aanvoerder Sergej Milinkovic-Savic. De 28-jarige middenvelder koos voor een dienstverband in Saudi-Arabië bij Al-Hilal en liet Lazio achter. “Het was een ramp. Die transfer was gigantisch”, zegt Doyle.

“Dat een speler die nog op de toppen van zijn kunnen is de overstap maakte naar Saudi-Arabië was echt gigantisch. De supporters waren niet blij met het feit dat Milinkovic-Savic naar Saudi-Arabië ging zonder echt een grote prijs te winnen in Europa en dat hij vertrok nadat hij zich met Lazio had gekwalificeerd voor de Champions League.”

Milinkovic-Savic in het shirt van Al-Hilal.

“Hij zat namelijk echt weer op zijn oude niveau en was een grote factor in de kwalificatie voor de Champions League. Mensen dachten dat áls hij zou vertrekken, hij naar bijvoorbeeld Juventus, Real Madrid of Manchester United zou gaan. Maar dat hij naar Saudi-Arabië ging voor het geld, was erg teleurstellend. De supporters waren er totaal niet blij mee.”

Hoewel de Serviër veertig miljoen euro opleverde wist Lazio niet de volgende stap te zetten met behulp van inkomende transfers, schetst Doyle. “Het gevoel heerste dat Lazio in de zomer niet genoeg gedaan heeft. Ze raakten Milinkovic-Savic kwijt en hebben het geld niet goed uitgegeven. Sarri leek er ook vrij gefrustreerd over.”

“Er werd gedacht: hoe moeten we in godsnaam gaan presteren in de Champions League met de transferzomer die we gehad hebben? Er waren een aantal interessante inkomende transfers, maar er was niks waarvan de supporters het vertrouwen kregen dat ze weer mee konden gaan doen om de bovenste plaatsen in de Serie A of goed konden presteren in de Champions League.”

Taty Castellanos was één van de zomeraanwinsten van Lazio.

Voormalig Feyenoord-targets Taty Castellanos en Gustav Isaksen werden binnengehaald, net als onder anderen Mattéo Guendouzi. Laatstgenoemde werd gehuurd van Olympique Marseille. “Er waren een aantal redelijke transfers, maar je kreeg er van geen één het gevoel dat Lazio de volgende stap ging zetten. Mensen vonden dat de club te weinig ambitie toonde. Dat kwam omdat er niet veel geld was om te investeren.”

“Het was geen hele inspirerende transferwindow, laten we het zo zeggen”, vertelt Doyle. Het was ook geen hele inspirerende seizoenstart van Lazio. Van de eerste vijf competitiewedstrijden werd er slechts één gewonnen. Dat was nota bene op bezoek bij regerend landskampioen Napoli (1-2). “Mensen zeiden: ‘Dat komt door Sarri. Hij weet precies hoe hij moet spelen tegen Napoli’”, gaat Doyle verder.

“Ze speelden alleen helemaal niet goed in de eerste wedstrijden van het seizoen. Het turning point was dat Ivan Provedel in de Champions League scoorde tegen Atlético (1-1, red.). Opeens was het geloof terug in de ploeg. Dat was echt een gigantisch moment voor Lazio. Daardoor hebben ze ook weer vertrouwen in goede resultaten in de Champions League. In de wedstrijd daarna wonnen ze op bezoek bij Celtic (1-2, red.) met een doelpunt van Pedro in de blessuretijd.”

“Twee weken geleden wonnen ze met 3-2 van Atalanta en afgelopen weekend met 0-2 van Sassuolo. Ze hebben het tij inmiddels aardig gekeerd en ik denk dat de goal van Provedel in de Champions League daar de veroorzaker van is. We zien nu steeds vaker het Lazio van vorig seizoen terug. Veel kranten schreven twee weken geleden: ‘Waarom twijfelden we aan Sarri? Hij is een genie. Lazio zit weer vol met geloof.’”

Lazio is ook een fitte ploeg, vertelt Doyle. Dat heeft een opvallende reden. “Niet heel veel spelers worden opgeroepen voor hun nationale elftal. Daardoor zijn ze fysiek vrijwel altijd in orde. Elke andere toptrainer en -club zit tijdens de interlandperiodes in spanning over of hun spelers wel fit terugkeren van de interlandverplichtingen. Lazio heeft dat niet.”

“Sarri kwam laatst nog een beetje in opspraak toen hij zei: ‘Ik ben blij dat mijn spelers niet worden opgeroepen voor hun nationale elftallen. Ik vind ze geweldig en als bondscoaches ze niet selecteren, is dat alleen maar beter voor mij. Dan krijgen ze twee weken rust.’” De correspondent is lovend over de oefenmeester van de Italianen, die nu twee jaar voor de groep staat in het Stadio Olimpico.

Sarri oogst lof met het werk dat hij verricht bij Lazio.

“In Italië ben je eigenlijk altijd maar drie wedstrijden verwijderd van ontslag of grote vraagtekens over je positie. Er werden dus zeker vragen gesteld over de toekomst van Sarri na de slechte seizoenstart. Iedereen realiseerde zich echter dat hij geen geweldig elftal heeft. José Mourinho klaagt altijd over van alles en nog wat, maar hij krijgt Romelu Lukaku. Lazio koopt of huurt geen spelers van dat kaliber. Mensen vonden dan ook dat Lazio vorig seizoen alle verwachtingen had overtroffen.”

“Ik denk dus niet dat zijn positie ter discussie stond, maar mensen vroegen zich zeker af of Lazio nu niet in elkaar zou storten omdat de president ook niet de meest geduldige persoon ter wereld is. Ik vind Sarri extraordinair en een fascinerend karakter. Je mag hem misschien niet als mens, maar als trainer is hij erg getalenteerd.”

Spelers van de buitencategorie heeft Lazio inderdaad niet echt. Ciro Immobile (33) en Pedro (36) hebben een glansrijke carrière achter de rug, maar naderen hun voetbalpensioen. “Immobile is nog steeds dé man bij Lazio. Hij is een clublegende. Daar bestaat geen twijfel over. Hij is immens voor Lazio. Persoonlijk denk ik dat Pedro nog steeds een superintelligente speler is en enorm onderschat wordt.”

“Als je terugdenkt aan de teams van Josep Guardiola bij FC Barcelona dan denk je altijd aan Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi en bijvoorbeeld David Villa. Je denkt nooit aan Pedro, hoewel hij ook fantastisch was. Ik vind het geweldig om hem te zien spelen. Hij is zo’n slimme voetballer.” Immobile en Pedro zijn echter niet de spelers waar Feyenoord het meest voor uit moet kijken, geeft Doyle aan.

“Als je mij vraagt voor wie Feyenoord écht moet oppassen, een speler die nog steeds op de toppen van zijn kunnen is, in staat is om voor ‘magie’ te zorgen op het veld en dingen ziet die anderen niet zien, dan zeg ik Luis Alberto. Hij is echt fantastisch. Hij is een traditionele nummer 10. Wat betreft techniek is hij mijn favoriete speler bij Lazio om naar te kijken. Als ik vanuit een Feyenoord-perspectief kijk, dan zou ik zeggen: ‘Hij is de speler waar we héél goed op moeten letten. Hij kan ons pijn doen.’”

Scoren deed Alberto nog niet dit seizoen in de Champions League. Wel gaf hij de assist op Provedel in het thuisduel met Atlético. Lazio won twee weken na de remise tegen de Spanjaarden op bezoek bij Celtic, waardoor het nu met vier punten op de tweede plaats staat: één punt boven nummer drie Feyenoord.

Feyenoord moet vooral voor Luis Alberto oppassen.

Het tweeluik met de Rotterdammers is dan ook cruciaal, zo klinkt het in Italië. Dat Feyenoord indruk maakte in het Metropolitano tegen Atlético bevestigde dat beeld. “De mensen hier in Italië wisten al dat Feyenoord vol met kwaliteit zit en na het duel in Madrid werd dat nog maar eens duidelijker”, zegt Doyle.

“Ik denk niet dat iemand die wedstrijd heeft gekeken zonder onder de indruk te zijn van het spel van Feyenoord tegen een van de beste teams van Europa in een van de moeilijkste stadions van Europa. We weten allemaal hoe Atlético is als ze thuis spelen en Diego Simeone het publiek erachter krijgt. Iedereen in Italië beseft zich dat Lazio in geweldige doen moet zijn om in beide wedstrijden tegen Feyenoord een resultaat te halen.”

De ploeg van Slot staat er dan ook goed op in Italië. “Italiaanse voetbalfans zijn erg bekend met Feyenoord door de wedstrijden tegen Lazio en Roma van vorig seizoen. Ze waren onder de indruk van hun spel en Slot wordt steeds vaker gelinkt aan Europese topclubs. Als de supporters het hier over Feyenoord hebben, dan hebben ze het over Slot.”

Arne Slot maakt met Feyenoord ook buiten de landsgrenzen indruk.

“Als de media het over Feyenoord hebben, dan hebben ze het over Slot én Gimenez”, zegt Doyle. De Mexicaanse topscorer staat naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van Inter en lijkt het uitgaande transferrecord van Orkun Kökçü komende zomer dubbel en dwars te gaan verbreken. Met de seizoenstart van Gimenez in het achterhoofd (dertien doelpunten en drie assists in negen competitiewedstrijden) is het überhaupt de vraag of Feyenoord hem in de winter kan behouden.

De naam van Slot wordt dus ook vaak genoemd in Italië. Niet per se omdat hij aan clubs uit de Serie A wordt gelinkt, maar omdat hij volgens velen een van de meest veelbelovende trainers van Europa is. Na het duel met Roma in Stadio Olimpico van vorig seizoen haalde hij nog de voorpagina’s van de Italiaanse sportkranten door de manier waarop hij reageerde op Mourinho, die hem stijf schold in de catacomben van het stadion.

Slot negeerde de Portugees compleet en liep stoïcijns door richting de kleedkamer. “Ik vind het gedrag van Mourinho helemaal niks”, zegt Doyle over het veelbesproken moment in de catacomben. “Zeker niet langs de lijn en in interviews. Sommige mensen vinden het entertainend, maar ik vind het gênant. Ik vind zijn speelstijl ook helemaal niets. Toen Slot zei hij dat liever naar Manchester City en Napoli keek in plaats van Roma, vond ik dat helemaal geen rare opmerking. Maar natuurlijk gaat iemand zoals Mourinho daar op reageren.”

“Dat hij Slot na de wedstrijd helemaal stijf schold was zó laag, maar ook zo onverrassend van Mourinho. We zagen het namelijk ook in de Europa League-finale tegen Sevilla. Dat hij Anthony Taylor (de scheidsrechter van dienst, red.) na afloop van het duel in de parkeergarage op staat te wachten om hem uit te schelden... Het was echt schandalig. Je kan je niet zo gedragen als professional.”

“Je haat Mourinho of je houdt van hem. Niemand was verrast dat hij zo tekeerging tegen Slot. Het is wat hij doet. Mensen in Italië vonden het daarentegen juist knap van Slot dat hij zich niet liet provoceren en gewoon naar de kleedkamer liep. Het was goed dat hij zich niet verlaagde tot dat niveau en in discussie ging met Mourinho. Dat is juist wat Mourinho wil en waar hij van houdt.”

Sarri zal met weinig zin afreizen naar De Kuip. Feyenoord is in topvorm, terwijl Lazio weer opkrabbelt na een slechte seizoenstart. Daarnaast zijn er geen uitsupporters van de club welkom nadat het Italiaanse Openbaar Ministerie een stokje stak voor de komst van Het Legioen in Rome over een aantal weken. Lazio zal dus zonder steun van de eigen fanatieke aanhang een resultaat moeten boeken in een kolkende Kuip.

“Het is een van de beroemdste voetbalstadions ter wereld”, zegt Doyle. “Ik was laatst te gast bij een voorbeschouwing op de groepsfase van de Champions League. Daar werd gezegd dat Feyenoord moet vertrouwen op Slot, Gimenez, de geweldige supporters en hun beroemde stadion om de knock-outfase te bereiken. Het is een tempel. De Kuip is een van de meest intimiderende plekken om te spelen als tegenstander.”