Niet alleen Abdellah Ouazane kan vertrekken bij Ajax: Europese topclubs jagen op ander toptalent

Ajax moet haast maken met het contracteren van Jeshurun Simeon, zo blijkt uit een tweet van Fabrizio Romano. Meerdere clubs uit Europa willen de vijftienjarige aanvaller vastleggen.

De in 2009 geboren Simeon wordt gezien als een van de grotere aanvallende talenten in de jeugdopleiding van Ajax. De Amsterdammers hopen snel een handtekening te zetten onder een nieuwe deal.

Volgens Romano zijn er meerdere kapers op de kust. De doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher wist vorige zomer te melden dat Simeon gesprekken heeft gevoerd met zijn club.

Het is onduidelijk of Feyenoord nog steeds geïnteresseerd is. Wel kan Simeon kiezen uit meerdere Europese clubs.

Simeon is de centrumspits van Ajax Onder 17, maar kan ook op de flanken uit de voeten. Hij is jeugdinternational van Nederland Onder 16.

Ondanks zijn leeftijd speelde Simeon al 22 officiële wedstrijden namens de Onder 17. Daarin was hij goed voor twaalf doelpunten en een assist.

Simeon is niet het enige talent uit Ajax Onder 17 dat kan vertrekken. Romano bevestigde deze week dat Abdellah Ouazane in gesprek is met Real Madrid.