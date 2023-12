‘Niemand begrijpt die negatieve perceptie rond Lang, het is een lieve jongen'

Noa Lang was in zijn tijd bij Club Brugge een van de meest besproken voetballers in België. Veel mensen kregen een negatief beeld van de uitgesproken vleugelaanvaller, maar volgens ploeggenoot Johan Bakayoko is het onterecht dat er vaak met scepsis wordt gekeken naar de buitenspeler van PSV.

"Niemand bij PSV begrijpt die negatieve perceptie rond z’n persoon in België", onthult Bakayoko in een interview met Het Laatste Nieuws. "Hij lokt het natuurlijk zelf wel graag uit, maar het is echt een lieve jongen."

"Als je hem niet begrijpt, heb je sowieso het foute beeld van hem. We komen kei goed overeen en praten dagelijks. Hij praat wel véél. Ik kan niet wachten tot hij weer volledig fit is", is Bakayoko zeer complimenteus over Lang, die afgelopen zomer neerstreek bij PSV.

Lang kende een voortvarende start van zijn periode bij PSV. De vleugelaanvaller raakte begin oktober echter geblesseerd en is sindsdien aan het kwakkelen. Bij de koploper uit Eindhoven leeft de verwachting dat Lang na de winterstop weer fit genoeg is om speelminuten te maken.

Bakayoko geniet daarnaast ook van de samenwerking met trainer Peter Bosz. "Die man is heel belangrijk voor mij. En voor die chemie in het team. Hij praat enorm veel met mij. Is heel open. Zegt elke dag wat goed en slecht is."

"Ik ben nog maar een jonge gast. Zo weet ik waar ik sta bij hem", aldus de pas twintigjarige Bakayoko. "Niet positioneel, maar qua progressie. Ik weet perfect wat ik beter kan doen. Cijfers. Assists. Goals. Statistieken. Simpel."

Volgens de journalist van Het Laatste Nieuws is Bakayoko mondiger geworden sinds hij voor PSV uitkomt en in Nederland woont. "Net dát waardeer ik ook bij m’n coach. Openheid helpt je in het dagelijkse leven, toch? Hoe kan ik anders weten waarin ik kan verbeteren?", aldus de ambitieuze PSV'er.

