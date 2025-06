Nico Williams staat jaar na ijzersterk EK mogelijk alsnog voor toptransfer

Nico Williams staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München, zo meldt Florian Plettenberg namens Sky Sport. De 22-jarige smaakmaker van Athletic Club heeft der Rekordmeister te kennen gegeven dat hij openstaat voor een transfer naar Duitsland. Williams heeft een afkoopclausule van 60 à 65 miljoen euro in zijn contract staan, klinkt het.

De pijlsnelle vleugelspeler, die nog tot medio 2027 vastligt bij Athletic, wil ongeveer twintig miljoen euro bruto per jaar verdienen in München. Bayern maakt werk van zijn komst, maar van een akkoord is nog geen sprake. De onderhandelingen bevinden zich in een vroeg stadium, benadrukt Plettenberg.

Williams speelde vorig jaar zomer een ijzersterk EK en stond daarna in de belangstelling van onder meer FC Barcelona en Arsenal. Van een transfer kwam het niet, waardoor de Spanjaard bij Athletic bleef.

Williams maakte ook dit seizoen weer een prima indruk. De 28-voudig international kwam in 45 wedstrijden tot 11 goals en 7 assists. Williams eindigde met Athletic op de vierde plaats in LaLiga, waardoor de club komend seizoen uitkomt in de Champions League.

De Spanjaarden bereikten dit seizoen de halve finale van de Europa League, maar werden daarin kansloos uitgeschakeld door Manchester United. In de Copa del Rey was de achtste finale het eindstation voor Athletic.

Williams kan in Beieren de opvolger van Leroy Sané worden. De 29-jarige vleugelspeler gaat een driejarig contract bij Galatasaray tekenen, zo werd eerder op de vrijdag bekend.