Nico Williams maakt keuze voor FC Barcelona, maar één probleem houdt transfer vooralsnog tegen

Nico Williams heeft Athletic Club te kennen gegeven naar FC Barcelona te willen vertrekken, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagmiddag. De 22-jarige Spanjaard heeft al een persoonlijk akkoord bereikt over een contract tot medio 2031. Er is wel nog één probleem.

Williams heeft een afkoopclausule van 58 miljoen euro in zijn verbintenis staan bij Athletic. Barça wil daaraan voldoen, maar moet dat bedrag dan wel in één keer overmaken. De Catalanen willen de transfersom liever verspreiden over meerdere termijnen.

Athletic staat erop dat de afkoopclausule in één keer op de rekening wordt gestort. Zodoende lijkt Williams nog even te moeten wachten op zijn droomtransfer. De linksbuiten staat ook in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München, maar wil dolgraag naar Barcelona.

De topclub werd vorig jaar zomer ook al gelinkt aan Williams, die na een ijzersterk EK met Spanje klaar leek voor de volgende stap. Een transfer kwam er niet van, waardoor de 28-voudig international in Bilbao bleef. Daar heeft hij met elf goals en zeven assists in 45 wedstrijden wederom een goed seizoen achter de rug.

Bij Barcelona kan Williams gaan samenspelen met onder anderen Lamine Yamal, met wie hij heel goed bevriend is. De rechtspoot speelt sinds de zomer van 2013 bij Athletic, dat hem toen oppikte in de jeugdopleiding van Osasuna.

Williams kwam tot dusver tot 167 wedstrijden in de hoofdmacht van Athletic en was daarin goed voor 31 goals en 30 assists. De dribbelaar won in 2023/24 de Spaanse beker met de club. Het huidige contract van Williams loopt nog door tot medio 2027, maar die lijkt hij dus niet uit te gaan dienen.