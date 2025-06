Nico Williams liket steunbetuiging Athletic Club, dat enorm baalt van incident rond aanvaller

Een muurschildering nabij Bilbao zorgt zondag voor de nodige ophef. De afbeelding van Nico Williams was namelijk verwijderd, waarschijnlijk vanwege de aanhoudende geruchten over een zomertransfer naar FC Barcelona. Ook was er een voor de vleugelaanvaller weinig vleiende tekst geplaatst op het kunstwerk.

''Of je nu blijft of vertrekt, ons respect heb je niet meer'', zo valt te lezen naast de muurschildering van Iñaki Williams, waarmee lijkt te worden verwezen naar de flirt van Nico Williams met Barcelona.

De verwijdering van Nico Williams op de bewuste muurschildering is ook het bestuur van Athletic Club ter ore gekomen. De clubleiding komt zondag via de social media-kanalen met een reactie op alle ophef rondom de buitenspeler.

''De waardigheid van een club komt ook tot uiting in het bewaken van zijn waarden en de manier waarop het haar leden beschermt. Degenen die de beeltenis van Nico Williams van de muurschildering van kunstenaar Carlos López hebben verwijderd, vertegenwoordigen Athletic Club dan ook niet'', zo valt in duidelijke bewoordingen te lezen in het statement.

De mededeling van Athletic Club wordt op Instagram onder meer geliket door Nico Williams, die dus concrete interesse geniet van Barcelona. Het is echter de vraag of de Catalanen kunnen voldoen aan de vraagprijs van 62 miljoen euro.

Iñaki Williams reageerde zondag via X op het verwijderen van de muurschildering van zijn broer. ''Achter een anoniem gebrek aan respect schuilt altijd iemand die te klein is om zijn gezicht te laten zien'', aldus de aanvaller.

Wiliams, die met Spanje het EK won en de finale van de Nations League bereikte, wordt al enige tijd in verband gebracht met diverse Europese topclubs. Naast Barcelona is de smaakmaker van Athletic Club genoemd bij Bayern München.